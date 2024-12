Ruben Vinagre mocno ucierpiał w meczu Pucharu Polski

Do tej pory Ruben Vinagre był podporą Legii. W tym sezonie w dorobku miał dziewięć asyst: pięć w ekstraklasie i cztery w Lidze Konferencji. Po raz ostatni zagrał w meczu z ŁKS Łódź w 1/8 finału Pucharu Polski. Pomógł drużynie w awansie do ćwierćfnału. W drugiej połowie opuścił boisko. Zastąpił go Patryk Kun, który niedawno mówił, że Portugalczyk jest dla niego wyzwaniem. Niestety, wiadomości dla sztabu szkoleniowego Legii nie są korzystne, bo we wspomnianym spotkaniu Vinagre mocno ucierpiał.

Doznał poważnego urazu stawu skokowego

Co dokładnie przytrafiło się gwieździe Legii w meczu z ŁKS? Wprawdzie był w kadrze na starcie z Zagłębiem, ale w Lubinie nie dane mu było zagrać. - Podkreślę, że Ruben Vinagre robił wszystko - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej po meczu z Zagłębiem. - Zgłosił mi gotowość. Powiedział mi jasno: trenerze, jak będzie pan chciał, to jestem. Nie boję się żadnego ryzyka. Ale prawda jest taka, że Ruben - w wyniku ostrego wejścia - doznał poważnego urazu w górnej części stawu skokowego. To kontuzja, która potrzebuje m.in. sześciu tygodni, żeby została wyleczona - tłumaczył.

Występ Rubena Vinagre w tym momencie jest ryzykowny

Portugalski szkoleniowiec Legii nie chciał pogłębiać urazu rodaka i z tego powodu nie ryzykował jego zdrowiem w meczu z Zagłębiem. - Robiliśmy testy rano i każda zmiana kierunku to byłby duży problem dla niego - wyjawił trener Feio podczas konferencji prasowej. - Poza tym jego występ w tym momencie jest ryzykowny, że jeszcze bardziej to uszkodzi. Wtedy trzeba będzie leczyć to chirurgicznie. To wiąże się z przerwą od trzech do czterech miesięcy. Decyzja była prosta. Doceniam to, co zrobił Ruben będąc w Legii. Poświęcał się. Był gotowy do każdego scenariusza. To przykre dla wszystkich, którzy lubią piłkę nożną, ale w tym roku nie będzie go na boisku. Apeluję po raz kolejny: piłkarzy trzeba chronić - zwrócił uwagę szkoleniowiec warszawskiej drużyny.

Wiadomo, jak długo będzie pauzował Portugalczyk

Władze Legii potwierdziły uraz Portugalczyka. "Ruben Vinagre doznał urazu stawu skokowego z naderwaniem więzozrostu w wyniku starć z rywalami podczas meczu Pucharu Polski z ŁKS-em Łódź. Przerwa zawodnika potrwa około sześciu tygodni. Ruben, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - czytamy w komunikacie klubu.