Portugalczyk zachywca asystami. W sumie ma już na koncie dziewięć kluczowych podań: pięć w ekstraklasie, cztery w Lidze Konferencji. Wygryzł ze składu Patryka Kuna, dla którego jest to drugi sezon w stołecznym zespole. W poprzedniej edycji sięgnął z Legią po Superpuchar Polski i trzecie miejsce w ekstraklasie. W tej edycji doświadczony pomocnik rozegrał dziewięć meczów: pięć w lidze (75 miut) i cztery w Lidze Konferencji (195 minut). W wygranym 3:0 spotkaniu z Omonią Nikozja dostał szansę. Trener Goncalo Feio wpuścił go na boisko po godzinie gry, w miejsce właśnie jego konkurenta.

Ruben Vinagre to jeden z najlepszych piłkarzy Legii i ekstraklasy

Pomocnik Legi zdaje sobie sprawę z klasy rywala. Jednak nie rezygnuje i zapowiada, że będzie walczył o miejsce w składzie. Ale wie, że Portugalczyk wysoko zawiesił poprzeczkę. - Ruben Vinagre to dla mnie duże wyzwanie - powiedział Patryk Kun po zawodach na Cyprze, cytowany przez klubowe media. - Moja sytuacja teraz jest taka, że jestem rezerwowym. Z Omonią wszedłem jednak na murawę. W takich momentach muszę pokazywać, że jestem gotowy do gry. Musze pokazywać, że jestem w dobrej formie, że w razie czego trener może na mnie zawsze liczyć. Ruben to jeden z najlepszych zawodników w tym momencie zarówno w Legii, jak i całej ekstraklasie. Ma dużą jakość. Jednak jestem od tego, żeby skrobać go po piętach - zaznaczył pomocnik warszawskiego klubu.

