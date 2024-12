Złota główka Wikinga, to był nokaut ze strony Rakowa! Po tym ciosie Widzew już się nie podniósł [WIDEO]

Co za dramaturgia!

Mateusz Szczepaniak był zdyscyplinowany w obronie

Trener Goncalo Feio wprowadził młodzieżowca na ostatni kwadrans w meczu z Omonią Nikozja (4:0). Szczepaniak nie zawiódł, bo zaraz po wejściu na boisko zdobył bramkę głową. Radość zawodnika była ogromna, bo to było jego debiutanckie trafienie w pierwszym zespole stołecznego klubu. - Szczepaniak nie tylko strzelił gola, ale wniósł także sporo energii. Był zdyscyplinowany w obronie. Przenosił piłkę na połowę przeciwnika - tak jego występ opisał trener Feio, cytowany przez klubowe media.

Debiut w Europie z Walijczykami, a w lidze z Widzewem Łódź

Młodzieżowiec pomógł w pokonaniu cypryjskiego zespołu, a Legia utrzymała pozycję wicelidera. Szczepaniak zapisał się w historii, bo jest najmłodszym strzelcem gola w dziejach Ligi Konferencji. W dniu meczu z Omonią miał 17 lat, 10 miesięcy i 23 dni. Na razie jego dorobek jest skromny, bo w tym sezonie wystąpił w sumie w dwóch spotkaniach Ligi Konferencji i dwa razy w ekstraklasie. Debiutował w starciu z walijskim Caernarfon Town w eliminacjach Ligi Konferencji. Po raz pierwszy w lidze zagrał za to z Widzewem, gdy wszedł w ostatniej minucie. Później dorzucił kwadrans w hicie kolejki z Lechem. Czy niebawem dostanie kolejne szanse od trenera Feio?

Strzelił gola w trudnym momencie dla Legii

Gra Szczepaniaka spodobała się także doświadczonym piłkarzom stołecznego klubu. Pochwalił go m.in. Patryk Kun. - Pierwszy gol w Legii to dla niego wielka radość - powiedział obrońca Legii, cytowany przez klubowy portal warszawskiego zespołu. - Widać, że ten chłopak czekał na swoje minuty. Dobrze stało się, że przy pierwszym kontakcie z piłką udało mu się strzelić ważnego gola. Zrobił to w trudnym momencie - ocenił Kun.

Pierwsze trafenie to super sprawa dla młodzieżowca

Występ młodzieżowca docenił także Rafał Augustyniak, który zaliczył asystę przy jego trafieniu. - To dla niego super sprawa - stwierdził pomocnik Legii, cytowany przez media z Łazienkowskiej. - Wprawdzie dostaje mało minut, ale wszedł i zdobył bramkę. Oby go to podbudowało - podkreślił Augustyniak.

