Jagiellonia do meczu w Słowenii przystępowała z trzema zwycięstwami i pozycją na podium fazy nieligowej Ligi Konferencji. Spotkanie z Cejle nie układało się po myśli białostockiej drużyny, która dwa razy musiała odrabiać straty. Jednak w ostatnim kwadransie zawodów, w ciągu ośmiu minut, mistrz Polski zadał dwa ciosy i wyszedł na prowadzenie. Błysnął Jesus Imaz, który popisał się kapitalnym uderzeniem. Po chwili Hiszpan popisał asystą, którą na bramkę zamieninł Kristoffer Hansen. Wydawało się, że Jagiellonia zanotuje czwarte z rzędu zwycięstwo w Lidze Konferencji. Jednak chwila nieuwagi i po dwóch minutach gospodrze wyrównali i tym samym zabrali białostoczanom marzenia o zwycięstwie.

Adrian Siemieniec ma apetyt na sukces w Lidze Konferencji

Mimo remisu Jagiellonia utrzymała trzecie miejsce w tabeli Ligi Konferencji. W dorobku ma dziesięć punktów, które prawdopodobnie wystarczą do awansu do fazy pucharowej. - Nie układał nam się ten mecz - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Chwała chłopakom, że pokazali siłę mentalną na tak trudnym terenie. W Europie skala wyzwań jest naprawdę duża. Cieszymy się z tego punktu. Dceniamy także to, że zdobyliśmy dziesięć oczek w Lidze Konferencji w roli debiutanta. Chcemy wywalczyć jak najwięcej w ostatnich spotkaniach. Cel minimum, czyli grę na wiosnę w europejskich pucharach, prawdopodobnie już osiągnęliśmy. Jeszcze sporo przed nami zanim rozegramy dwa ostatnie starcia w Lidze Konferencji - zapowiedział szkoleniowiec klubu z Podlasia.

