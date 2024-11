Odszedł Jan Furtok. Kochał „dziewiątkę”, żegna go słynna „dziesiątka”. Ważny wpis Lukasa Podolskiego

Komisja Ligi zdecydowała w sprawie zachowań Lukasa Podolskiego. Wielkie kontrowersje, a do tego taka odpowiedź

Zajrzeli mu do... kieszeni

NK Celje będzie dążyło do dominacji

Jagiellonia bardzo dobrze poczyna sobie w Lidze Konferencji. Szkoleniowiec klubu z Podlasia liczy na to, że jego podopieczni poradzą sobie także w rywalizacji ze słoweńskim klubem. - Spodziewam się dużej agresji, intensywności, próby przejęcia kontroli przez pressing, posiadanie piłki - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej przed meczem z Celje w Lidze Konferencji, cytowany przez klubowe media. - Wynika to z tożsamości tej drużyny i mentalności jej trenera. Drużyna będzie dążyła do dominacji u siebie. Jest w dobrym momencie, po dwóch zwycięstwach w lidze - zauważył.

Ewa Pajor dla "Super Expressu": Mogę być Lewandowskim w spódnicy. Najważniejsze to awansować na Euro!

Rosną oczekiwania wobec Jagiellonii

W poprzedniej kolejce Jagiellonia niespodziewanie zgubiła punkty u siebie, gdy zremisowała 2:2 ze Śląskiem, który zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. - Mamy argumenty, jakość i siłę - przekonywał trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Seria meczów bez porażki buduje pewność siebie. Nasza postawa na boisku podnosi poprzeczkę. Rosną oczekiwania wobec nas. Nie chciałbym teraz budować narracji, że coś jest nie tak. To był nasz 13. mecz z rzędu bez porażki. Jesteśmy wysoko w ekstraklasie, w Lidze Konferencji i gramy w Pucharze Polski. Najlepsze drużyny też mają prawo zagrać słabiej - argumentował szkoleniowiec białostockiego klubu.

Ruben Vinagre błyszczy w Legii, a jego ukochana zachwyca urodą. To ona napędza gwiazdę ligi, od jej zdjęć zaparują wam okulary!

QUIZ. Jak dobrze znasz polską ekstraklasę? Pytanie 1 z 10 Który z tych klubów najwięcej razy sięgał po mistrzostwo Polski? Legia Warszawa Wisła Kraków Górnik Zabrze Ruch Chorzów Następne pytanie

Sonda Czy Jagiellonia Białystok zostanie mistrzem Polski? Tak Nie, wygra Śląsk Trudno powiedzieć