Ruben Vinagre grał w Premier League i Serie A

Ruben Vinagre został wypożyczony do Legii ze Sportingu Lizbona. W przeszłości występował w Premier League i Championship. Ostatnio przez pół roku grał we włoskim klubie Hellas Werona. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński wiele sobie obiecywał po transferze Portugalczyka i jak do tej pory nie zawiódł się. - Możliwość jego sprowadzenia jest ważnym przekazem: zawodnik grający w najlepszych ligach europejskich może być również zainteresowany grą w Legii - podkreślał dyrektor sportowy warszawskiego klubu.

Trener Goncalo Feio każe się delektować grą Rubena Vinagre

Portugalczyk zachwycił w wygranym 3:2 meczu z Cracovią w 16. kolejce PKO BP Ekstraklasy. To on napędzał ataki warszawskiego klubu. W pierwszej połowie popisał się akcją, którą zakończył dośrodkowaniem wprost na głowę Marca Guala. Hiszpan świetnego podania nie zmarnował, bo strzelił gola głową. Piłkarza komplementował także trener Legii. - Dobry jest, co? - powiedział Goncalo Feio podczas konferencji prasowej, cytowany przez oficjalny portal stołecznego zespołu. - Delektujcie się, ale pamiętajmy o jednym. Ruben bez drużyny nie obroniłby się. Grał w Premier League, Serie A. Na pewno mógłby tam wrócić. To profesjonalista, który chce się rozwijać - zaznaczył.

Ruben Vinagre idzie na rekord pod względem asyst

Szkoleniowiec podkreślił rolę Rubena Vinagre w warszawskiej drużynie. Portugalczyk ma w dorobku dziewięć asyst: pięć w ekstraklasie i cztery w Lidze Konferencji. Bilans byłby bardziej okazały, gdy nieskuteczność kolegów z zespołu. - Daje nam bardzo dużo - ocenił trener Feio, cytowany przez klubowe media. - W tym momencie idzie na rekord bocznych obrońców Legii, jeśli chodzi o liczbę asyst. Wie, że bez odpowiedniego podejścia: swojego i drużyny, nie osiągnąłby tak dużo - dodał.

Ukochana Rita Salvador dopinguje gwiazdę Legii z trybun

Piłkarz związany jest z Ritą Salvador. Para doczekała się potomka. Na świat przyszedł Santiago. Gdy dowiedzieli się, że będą rodzicami, to podzielili się tą wiadomością w mediach społecznościowych. "Spełniamy marzenia. Z radością ogłaszam, że będziemy rodzicami chłopca! Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na ten ważny dla nas dzień, był bardzo wyjątkowy" - napisała wybranka piłkarza na Instagramie i zamieściła film z tego wydarzenia.

