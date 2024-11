Paweł Wszołek dotknął piłkę ręką, reakcji sędziego Piotra Lasyka nie było

Sytuacja wydarzyła się w doliczonym czasie. Wtedy zrobiło się gorąco na polu karnym Legii. Po jednym z dośrodkowań pomylił się Gabriel Kobylak, który minął się z piłką, a następnie ta trafiła w rękę Wszołka. Po tej akcji doświadczony pomocnik miał pretensje do golkipera stołecznej drużyny. Piłkarze Cracovii nie protestowali w tej sytuacji, a sędzia Piotr Lasyk nie zareagował. Po zawodach trener Dawid Kroczek mówił o niesprawiedliwości. Krakowski klub wysłał pismo do Kolegium Sędziów PZPN. Odniósł się w nim do dwóch ostatnich występów Pasów.

Powinna być interwencja VAR i rzut karny dla Cracovii

- Ręka nie jest naturalnie ułożona - tłumaczył Adam Lyczmański w programie Liga+ Extra w Canal+ Sport. - Wszołek doskonale to widzi. Jestem prawie pewien, że gdyby Piotr Lasyk miał możliwość zobaczyć tę sytuację przy monitorze, to tak jak większość sędziów naszej ligi - podyktowałby jedenastkę. Zawodnicy to wiedzą. Często mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy widzimy, że uciekają z rękami, chowają za plecy. Porównałbym to tak. Jadąc drogą i wiedząc, że stoi fotoradar, to zwalniam. Wszołek nie zwolnił. Niestety, fotoradar nie zadziałał, a powinien. W mojej ocenie powinna być interwencja VAR, a nie było. W tej sytuacji powinien być rzut karny dla Cracovii - ocenił wprost były arbiter.

Gorąca dyskusja w studiu Ligi+Extra na temat wczorajszej ręki Pawła Wszołka we własnym polu karnym! 🚨 Według Adama Lyczmańskiego Cracovii należała się jedenastka! 🗣️ pic.twitter.com/dKdcvVw8BC— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 24, 2024

