Specjalne koszulki dla Lucjana Brychczego

Lucjan Brychczy zmarł 2 grudnia. Był wielką postacią Legii, w której spędził całą karierę od 1954 roku do 1972 roku. Podczas meczu z ŁKS w Pucharze Polski uczcono pamięć o ikonie klubu z Łazienkowskiej. Przygotowano specjalne koszulki z wizerunkiem byłego piłkarza. U góry był napis "Żegnaj, legendo!, a u dołu - Lucjan Brychczy 1934-2024". W takich koszulkach piłkarze wyszli na mecz. Przed nim była równiez minuta cisza, a piłkarze podczas zawodów mieli czarne opaski. Kibice warszawskiej drużyny wywiesili m.in. transparent z podobizną legendy i napisem "Nasza legenda, Lucjan Brychczy, szacunek na zawsze".

Jacek Zieliński o zmarłym Lucjanie Brychczym, te słowa poruszą każdego! Tak dyrektor sportowy Legii upamiętnił klubową legendę zespołu z Łazienkowskiej

Cały klub jest w żałobie

Trener Goncalo Feio na konferencje prasową przyszedł właśnie w tej specjalnej koszulce, a na niej zaczął mówić o zmarłej legendzie klubu. - Pomeczowy komentarz nie mogę zacząć inaczej niż od pana Lucjana - powiedział trener Feio. - Wiadomo, że to nie będzie mecz, ani tydzień, w którym my jako Legia będziemy mogli cokolwiek świętować, bo cały klub jest w żałobie. Ale mogliśmy wygrać, aby rodzinie, która jest związana z Legią, trochę ulżyć. Mogliśmy wygrać, żeby trochę ulżyć kibicom. Do poniedziałku, kiedy ostatecznie pożegnamy wszyscy pana Lucjana jako drużyna, to mieliśmy dwa kroki. Dziś był jeden z nich. Mam nadzieję, że w niedzielę zrobimy drugi krok - podkreślił portugalski szkoleniowiec Legii.

Odszedł Lucjan Brychczy. Antoni Piechniczek z wielkimi emocjami o legendarnym Ślązaku zakochanym w Legii [ROZMOWA SE]

- Pomeczowy komentarz nie mogę zacząć inaczej niż od pana Lucjana. Wiadomo, że to nie będzie mecz, ani tydzień, w którym my jako Legia będziemy mogli cokolwiek świętować, bo cały klub jest w żałobie. Ale mogliśmy wygrać, aby rodzinie, która jest związana z Legią, trochę ulżyć. Mogliśmy wygrać, żeby trochę ulżyć kibicom - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej.

Lucjan Brychczy nie żyje. Ikona Legii Warszawa miała 90 lat Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa będzie mistrzem Polski w sezonie 2024/25? Tak Nie Trudno powiedzieć