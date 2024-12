Lucjan Brychczy jest legendą Legii Warszawa

Lucjan Brychczy pochodzi ze Śląska. Do Legii trafił w 1954 roku, gdy został powołany do wojska. Zakładał, że spędzi w Warszawie dwa lata i po odbyciu służby wojskowej wróci na Śląsk. Jednak został w Legii i stał się legendą tego klubu. Grał w ekipie z Łazienkowskiej do 1972 roku. Później pracował w nim jako trener. Był w sztabach różnych szkoleniowców. Jako piłkarz osiągnąl z Legią sukcesy. Cztery raz cieszył się z mistrzostwa Polski, cztery razy wygrywał Puchar Polski, a trzy raz był królem strzelców. W sumie w stołecznym klubie rozegrał 452 meczów i strzelił 226 goli. To są najlepsze wyniki w historii stołecznej drużyny.

Był wyjątkowo skromnym człowiekiem

Legendarnego szkoleniowca pożegnał we specjalnym wpisie prezes Dariusz Mioduski. - Pan Lucjan był człowiekiem wyjątkowo skromnym. Swoje sukcesy traktował z niezwykłą naturalności, zawsze stawiając dobro Legii na pierwszym miejscu - podkreślił właścieciel stołecznego klubu.

Reprezentował sobą wszystko to, co uosabia Legię

Klubową ikonę pożegnał również dyrektor sportowy Jacek Zieliński, a także wielu byłych piłkarzy warszawskiego zespołu. - Lucjan Brychczy reprezentował sobą wszystko to, co uosabia Legię. Był wspaniałym człowiekiem, piłkarzem i trenerem. Miał wyjątkowy kontakt z zawodnikami. Przez tyle lat nie słyszałem ani razu, żeby pan Lucjan na kogoś krzyknął - napisał Jacek Zieliński.

Pogrzeb Lucjana Brychczego odbędzie się 9 grudnia w Warszawie

Trwają przygotowania do pogrzebu Lucjana Brychczego, który odbędzie się 9 grudnia. Msza zaplanowana jest w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na ulicy Długiej w Warszawie. Nabożeństwa zacznie się o godz. 10. Lucjan Brychczy zostanie pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

