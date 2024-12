Każdy może oddać hołd legendzie Legii Warszawa

Śmierć Lucjana Brychczego poruszyła wiele osób. W końcu mówimy o napastniku reprezentacji Polski, który był gwiazdą Legii i polskiej ligi. W Legii strzelił 226 goli we wszystkich rozgrywkach, co jest rekordem trudnym do pobicia. W ekstraklasie zdobył 182 gole, a to jest drugi wynik w historii! Przed zajęciami piłkarze Legii oddali hołd legendzie z Łazienkowskiej. Każdy kibic stołecznego klubu może również to zrobić. Udostępniono bowiem księgę kondolencyjną w siedzibie stołecznej drużyny.

- Lucjan Brychczy reprezentował sobą wszystko to, co uosabia Legię. Był wspaniałym człowiekiem, piłkarzem i trenerem. Miał wyjątkowy kontakt z zawodnikami. Przez tyle lat nie słyszałem ani razu, żeby pan Lucjan na kogoś krzyknął - napisał Jacek Zieliński, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal Legii.

Klubową legendą pożegnał także Jacek Zieliński. Dyrektor sportowy zrobił to w specjalnym wpisie, który opublikowano w mediach społecznościowych. - Lucjan Brychczy reprezentował sobą wszystko to, co uosabia Legię - napisał Jacek Zieliński, którego wypowiedź zacytował oficjalny portal Legii. - Był wspaniałym człowiekiem, piłkarzem i trenerem. Miał wyjątkowy kontakt z zawodnikami. Przez tyle lat nie słyszałem ani razu, żeby pan Lucjan na kogoś krzyknął. Nie musiał tego robić. Mówił krótko, zwięźle, ale wszyscy go słuchali. Wielcy ludzie którzy mogą szczycić się takim szacunkiem, jaki miał pan Lucjan, nie muszą podnosić głosu. Historia Legii to w ogromnej części historia Lucjana Brychczego - podkreślil dyrektor warszawskiego, cytowany przez klubowe media.

