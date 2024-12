Rafał Augustyniak to jest żołnierz

W pierwszej połowie Legi robiła w Lubinie, co tylko chciała. Skończyło się na trzech bramkach. Zdobyli je: Sergio Barcia, Bartosz Kapustka z rzutu karnego i Ryoya Morishita. W tej części Rafał Augustyniak w zderzeniu z rywalem upadł na murawę. Od razu trzymał się za rękę. Sygnalizował, że coś się stało. Jednak wrócił do gry. Po chwili znów pokazał, że jednak nie da rady kontynuować występu. Na drugą połowę już nie wyszedł. W jego miejsce pojawił się Juergen Celhaka. Co przytrafiło się pomocnikowi Legii? - Jestem po rozmowie telefonicznej z Rafałem - powiedział trener Goncalo Feio podczas konferencji prasowej. - To jest żołnierz. Gdy mówił mi o tym w przerwie, to wiedziałem, że musi być źle, bo to jest gość, który ze złamaniem wszystkiego mógłby grać. Niestety, musiał udać się do szpitala, gdzie potwierdziło się poważne złamanie w okolicy nadgarstka. Niestety, konieczna będzie operacja - wyznał.

Urazy mechaniczne zmorą Legii

Szkoleniowiec wyjawił, że Augustyniak wróci do Warszawy z zespołem. W najbliższych dniach przejdzie operację. Zwrócił uwagę na to, że w tym sezonie drużynę prześladują urazy mechaniczne. - W tym momencie nastawią mu to tak, żeby mógł z nami podróżować - opowiadał trener Feio podczas konferencji. - Wraca z nami. Przyjechaliśmy razem, wracamy razem. Nie zostawiamy nikogo. Tak też stało się we Wrocławiu, gdy zderzyli się Kacper Tobiasz i Artur Jędrzejczyk. Na dniach Rafał będzie miał pewnie operację. To kolejny piłkarz, którego w tym roku kalendarzowym nie zobaczymy już na boisku. Niestety, kontuzje mechaniczne trochę nas prześladują. Bo innych urazów nie ma. Z jednej strony jest to pocieszające, że pracą sztabu i fizjoterapeutów nie mamy kontuzji. Natomiast to pół roku, jeśli chodzi o urazy mechaniczne, są dla nas trochę nieszczęśliwe - dodał Portugalczyk.

Podczas meczu z Zagłębiem Lubin Rafał Augustyniak doznał złamania w okolicy nadgarstka z przemieszczeniem kości. Zawodnik jeszcze w trakcie meczu pojechał do szpitala, gdzie przeszedł pierwsze badania. Jutro obrońca przejdzie kolejne badania przed zabiegiem kontuzjowanej ręki.… pic.twitter.com/JNQ4qCgNoT— Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) December 8, 2024

Legia potwierdza kontuzję Augustyniaka, jest komunikat!

Słowa trenera Goncalo Feio potwierdziły władze Legii. Wydano komunikat o stanie zdrowia asa ekipy z Łazienkowskiej. "Podczas meczu z Zagłębiem Lubin Rafał Augustyniak doznał złamania w okolicy nadgarstka z przemieszczeniem kości. Zawodnik jeszcze w trakcie meczu pojechał do szpitala, gdzie przeszedł pierwsze badania. Jutro obrońca przejdzie kolejne badania przed zabiegiem kontuzjowanej ręki. August, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!" - napisano w komunkacie Legii.

