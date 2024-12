W tym sezonie tylko dwa mecze w pierwszym składzie Arsenalu w Premier League

Arsenal zajmuje trzecie miejsce w Premier League. W tym sezonie Jakub Kiwior w lidze angielskiej zagrał w ośmiu spotkaniach, w których uzbierał 321 minut. Dwa razy zagrał w pierwszym składzie i w całym spotkaniu. Miało to miejsce ostatnio, w spotkaniach z Manchesterem United i Fulham Londyn. Ponadto nasz kadrowicz zaliczył dwa występy w Pucharze Ligi i dwie kolejny gry (50 minut) z Lidze Mistrzów. Czy dostanie szansę w starciu z AS Monaco i zagrozi Radosławowi Majeckiemu, który broni w klubie z Ligue 1?

Jakub Kiwior musi poprawić odbiór

Kiwior regularnie otrzymuje powołania do reprezentacji Polski. Trener Michał Probierz nie zapomina o nim przy kolejnych nominacjach. - Najważniejsze dla niego jest to, żeby grał regularnie - powiedział Marek Jóźwiak w rozmowie z Super Expressem. - OK, jest w klubie, który bije się o tytuł i wydaje miliony na transfery. To duża rzecz, ale jeśli jego sytuacja się nie zmieni, to powinien zmienić otoczenie. We Włoszech jest wysoko oceniany. Kiwior świetnie wyprowadza piłkę, ma dobrą technikę. Musi poprawić odbiór. Brakuje mu agresji. Musi poszukać innych metod walki z rywalami, a on chce wszystko zrobić ładnie i przyjemnie. A nie zawsze da się to wykonać w ten sposób - stwierdził były obrońca reprezentacji Polski na łamach naszego portalu.

