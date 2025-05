Finał Ligi Europy Tottenham - Manchester United rozczarował poziomem, ale dostarczył sporo emocji. Do ostatniej sekundy "Czerwone Diabły" walczyły o dogrywkę, tyle że bezskutecznie. Bohaterem Tottenhamu i całego wieczoru został niespełna 24-letni Brennan Johnson, który 23 maja obchodzi urodziny. To on w 42. minucie strzelił dość kuriozalnego gola na wagę zwycięstwa i pierwszego trofeum "Kogutów" od sezonu 2007/2008. Wtedy zespół z północnego Londynu wygrał Puchar Ligi Angielskiej, a po 17 długich latach dołożył do gabloty kolejne trofeum. Po ostatnim gwizdku Johnson i jego koledzy świętowali na całego, a nazwisko gwiazdora Tottenhamu obiegło cały świat. Nie pierwszy raz w tym sezonie.

Bohater Tottenhamu spotykał się z gwiazdą filmów dla dorosłych, Lily Phillips?

W lutym tego roku zrobiło się głośno o związku Johnsona z Lily Phillips, gwiazdą filmów dla dorosłych. Te plotki błyskawicznie rozeszły się po światowych mediach, budząc spory niesmak kibiców. Brytyjka zdobyła wielką popularność pod koniec 2024 roku, gdy zdecydowała się na pobicie rekordu i... przespała się z setką mężczyzn w 24 godziny. Ten kontrowersyjny wyczyn podzielił społeczeństwo, ale było o nim naprawdę głośno. Film podsumowujący jej "wyzwanie" zebrał na platformie YouTube ponad 10 milionów wyświetleń.

Johnson musiał więc zmierzyć się z trudnymi plotkami, które trafiły na podatny grunt w trakcie nieudanego sezonu Tottenhamu. "Koguty" zawodziły w Premier League i na krajowym podwórku, a Liga Europy stała się dla nich pucharem ostatniej szansy. Choć szybko zdementowano plotki o związku młodego piłkarza z Phillips, fama została. Widać to także po środowym finale LE, po którym nazwisko aktorki filmów 18+ jest jednym z najczęstszych wyszukiwań Google przy nazwisku Johnsona.

Gol na wagę europejskiego triumfu z Tottenhamem z pewnością pozwoli mu lepiej zapamiętać ten trudny rok. Przypomnijmy, że w Premier League triumfatorzy Ligi Europy zajmują przed ostatnią kolejką dopiero 17. miejsce - ostatnie dające utrzymanie. Ich finałowy rywal nie jest zresztą dużo lepszy, bo Manchester United plasuje się na 16. pozycji.

