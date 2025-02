Tak się zmienił Cristiano Ronaldo. Niesamowita metamorfoza legendy futbolu! Od szczypiora do boga estetyki

Sensacyjne plotki o gwiazdorze reprezentacji Walii. Huczą o jego związku z gwiazdą filmów dla dorosłych

Piłkarze już dawno przyzwyczaili swoich fanów do tego, że przy ich boku można zobaczyć zjawiskowe kobiety, często parające się modelingiem. Przy okazji kolejnych wielkich wydarzeń sportowych i meczów partnerki zawodników z chęcią błyszczą urodą, skupiając na sobie oczy fanów oraz kamer. Nowa partnerka Brennana Johnsona, jak wynika z plotek krążących w ostatnim czasie w sieci, sławę zyskała jednak w nieco inny sposób, niż pracując w modelingu. Lily Phillips, bo o niej mowa, przez część internautów może być znana przede wszystkim z występów w filmach dla dorosłych. Młoda aktorka prowadzi również konto na platformie "OnlyFans", gdzie za odpowiednią opłatą internauci mogą zobaczyć odważne zdjęcia i nagrania. A to wciąż nie wszystko.

Młody gwiazdor ligi spotyka się z gwiazdą filmów dla dorosłych! Lily Phillips spędziła noc z ponad setką mężczyzn

O ile branża filmów dla dorosłych potrafi być dość szczelna, to o Phillips w ostatnich miesiącach usłyszał cały świat i ludzie niekoniecznie związani z seks biznesem. Pod koniec 2024 roku młoda kobieta zdecydowała się na pobicie rekordu i przespanie się z setką mężczyzn w 24 godziny. Chętnych do wzięcia udziału w zadaniu nie brakowało i aktorce filmów dla dorosłych udało się osiągnąć swój cel, a film podsumowujący to wydarzenie - w którym opowiada ona o kulisach, zyskał na platformie "YouTube" prawie 10 mln odsłon.

Wyczyn Phillips podzielił społeczność internautów i nie brakuje osób, które nie mogą zrozumieć pobudek Brytyjki. Na platformie "X" pod wpisami informującymi, że Johnson ma spotykać się z Phillips pojawiła się masa komentarzy świadczących o tym, że nie rozumieją oni również, co kierowało młodym piłkarzem Tottenhamu przed wejściem w relacje z aktorką.

Brennan Johnson w maju skończy 24 lata, ale już jest jedną z najważniejszych postaci londyńskiej drużyny, a jego wartość wyceniana jest na 50 mln euro. Po tym, jak grał w młodzieżowych reprezentacjach Anglii, ostatecznie - w 2020 roku zdecydował się na grę pod walijską flagą, gdzie rozegrał już 33 spotkania i strzelił w tym czasie 5 bramek.