Aż zaparował nam monitor przez nową dziewczynę Jude'a Bellinghama! Seksapil aż kipi. Laura Celia to piękność jakich mało

A co na to Lewy?

Po przeprowadzce do Madrytu, Jude Bellingham nie potrzebował zbyt wiele czasu, aby podbić serca kibiców "Królewskich". Urodzony w 2003 roku pomocnik reprezentacji Anglii błyskawicznie stał się jednym z najważniejszych zawodników Realu, m.in. pogrążając Barcelonę w ostatnim "El Clasico" i jak się okazuje, zawrócił on w głowie nie tylko kibicom ekipy z Estadio Santiago Bernabeu. Na łamach "The Sun" pojawił się bowiem artykuł sugerujący, że 20-latek miał związać się ze starszą od siebie holenderską modelką. O ile, zdaniem Brytyjczyków, Bellingham chciał utrzymać na razie związek z Laurą Celią w tajemnicy, to kobieta ma mieć na to zupełnie inny pogląd, która nie ukrywa, że spotyka się z pomocnikiem. Zobaczcie Laurę Celię klikając w galerię zdjęć poniżej!

Jak podaje "The Sun", Laura Celia Vank urodziła się we wrześniu 1998 roku, a więc prawie 5 lat przed gwiazdorem Realu Madryt i mieszka na co dzień w Amsterdamie. Kobieta nie kryje się jednak z tym, jakie relacje utrzymuje z piłkarzem. Brytyjscy dziennikarze powołując się na swoje źródło podali, że Laura Celia bez skrępowania opowiadała wizażystom o tym, że spotyka się z Bellinghamem. Ten miał zaprosić ją do siebie, do Madrytu. Twierdzenie to może potwierdzać jedno z ostatnich zdjęć kobiety, które zostało zrobione właśnie w stolicy Hiszpanii. Nie wiadomo jednak, jak para miałaby się poznać.

Po opublikowaniu tych informacji, w mediach społecznościowych zapanowało olbrzymie poruszenie. Kibice Realu Madryt nie ukrywają swoich obaw, co do intencji holenderskiej modelki. Nie brakuje głosów, że związek z nią może negatywnie odbić się na formie pomocnika "Królewskich", a ewentualne rozstanie może nawet wywołać u Bellinghama załamanie formy.