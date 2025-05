i Autor: AP Photo

Finał Ligi Europy

To był najgorszy finał Ligi Europy w historii! Zadecydował okropny gol

To nie był mecz wysokich lotów. Tottenham, jak i Manchester United w lidze angielskiej nie błyszczały, co pokazuje miejsce obu drużyn w tabeli (16. i 17. miejsce). Wszyscy liczyli na emocjonujące spotkanie i walkę do ostatnich minut, jednak o zwycięstwie zadecydował gol Brennana Johnsona, który miał ogrom szczęścia pokonując bramkarza Czerwonych Diabłów. Dramat Manchesteru United i uratowany sezon piłkarzy Tottenhamu.