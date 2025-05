Tottenham – Manchester United Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać finał Ligi Europy 21.05.2025?

Spis treści

Tottenham i Manchester United raczej nie będą mogły zaliczyć tego sezonu do udanych. „Spurs” zajmują obecnie 17. miejsce w tabeli, czyli pierwsze bezpieczne. Co prawda na kolejkę przed końcem mogą wskoczyć nawet na 14. lokatę ale nie są w tym zbytnio zależni od siebie, bo oprócz własnego zwycięstwa, musieliby liczyć również na porażki Wolves, West Hamu i Manchesteru United. No właśnie, tego samego Manchesteru United, z którym właśnie zagrają o drugie najważniejsze trofeum w Europie. „Czerwone Diabły” plasują się ledwie lokatę wyżej z tylko punktem przewagi nad Tottenhamem.

Tottenham – Manchester United Transmisja TV. Na jakim kanale mecz dzisiaj 21.05.2025?

Nie da się ukryć, że Manchester United to klub, od której kibice wymagają zdecydowanie więcej, niż od Tottenhamu. Przez to podopieczni Rubena Amorima mogą czuć większą presję przed środowym finałem, bo dla nich sezon w końcówce tabeli, bez trofeum i bez gry w europejskich pucharach w kolejnym sezonie będzie katastrofą finansową i wizerunkową. Wiadomo, wizerunek Tottenhamu również nie będzie najlepszy, bo o jakiekolwiek trofeum walczą bezskutecznie od lat, jednak wciąż to United zdaje się mieć dziś więcej do stracenia.

Starcie podopiecznych Ange Postecoglou i Rubena Amorima będzie też najpewniej meczem o posadę dla tych dwóch trenerów. Australijczyk greckiego pochodzenia, który przejął zespół przed sezonem 2023/24, zaczynał w Tottenhamie imponując swoją taktyką, ale z biegiem czasu wyniki stawały się coraz gorsze i po tak słabym sezonie, jeśli zakończy się on bez wygrania LE, władze „Spurs” mogą nie chcieć już tego kontynuować. Ruben Amorim z kolei przejął Manchester United już w trakcie trwającej kampanii, więc teoretycznie powinien mieć większy kredyt zaufania, problem jednak w tym, że gdy przychodził, United zajmowało 13. miejsce ze stratą trzech punktów do pierwszych miejsc dających puchary oraz czterech do miejsc premiowanych wejściem do Ligi Mistrzów. Obecnie zespół plasuje się na 16. lokacie zdecydowanie dalej za czołówką, a na 26 spotkań w Premier League, Amorim wygrał tylko 6 i przegrał aż 14! Brak zwycięstwa w Lidze Europy, a co za tym idzie brak awansu do Ligi Mistrzów, to byłaby już kompletna katastrofa.

Gdzie oglądać finał Ligi Europy Tottenham – Manchester United w telewizji i stream online?

Mecz Tottenham Hotspur – Manchester United w finale Ligi Europy zostanie rozegrany w środę, 21 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Spotkanie dostępne będzie w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 1, natomiast stream online dostępny będzie na platformie Polsat Box GO. Relacja na żywo na sport.se.pl, bądźcie z nami!