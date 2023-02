Betis - FC Barcelona TRANSMISJA NA ŻYWO. La Liga Betis - Barcelona STREAM LIVE ONLINE mecz Betis - Barcelona TV GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 01.02 na żywo w Internecie

Świetne informacje dla Roberta Lewandowskiego. To może być kluczowe, wielki rywal osłabiony

W styczniu Barcelona wygrała wszystkie rozegrane mecze, ale pod nieobecność Lewandowskiego miała ogromne problemy ze strzelaniem goli. Polski napastnik opuścił starcia z Atletico Madryt, Getafe, Gironą i wszystkie zakończyły się wynikiem 1:0 dla zespołu ze stolicy Katalonii. Znacznie lepiej podopieczni Xaviego radzili sobie w pucharach, gdzie "Lewy" mógł występować pomimo zawieszenia. 34-latek walnie przyczynił się do zdobycia Superpucharu Hiszpanii, a także do awansu Barcy do półfinału Pucharu Króla. Styczeń był znakomity i "Blaugrana" chce podtrzymać formę w lutym. Już pierwszego dnia w nowym miesiącu rozegra zaległy ligowy mecz z Betisem, w którym w końcu będzie mogła skorzystać z Lewandowskiego.

Dzięki dobrym wynikom w styczniu Barcelona powiększyła przewagę w ligowej tabeli. Po 18 kolejkach prowadzi o pięć punktów nad Realem Madryt. Sytuacja może zmienić się już 2 lutego, bo "Królewscy" także rozegrają zaległy mecz w pierwszych dniach nowego miesiąca. Wszystko zależy jednak od "Dumy Katalonii", która na wyjeździe podejmie Betis walczący o awans do Ligi Mistrzów. Przed tym spotkaniem zespół z Sewilli zajmuje 6. miejsce ze stratą trzech punktów do czwartego Atletico. Z pewnością przed własnymi kibicami będzie chciał sprawić niespodziankę.

Mecz Betis - FC Barcelona odbędzie się w środę, 1 lutego, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV na kanale Canal+ Sport. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Canal+ Online. Darmowa relacja NA ŻYWO w portalu sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy.

