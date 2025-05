Athletic Bilbao – FC Barcelona Transmisja na żywo: stream online i TV. Gdzie oglądać mecz Barcelony 25.05.2025?

Wojciech Szczęsny podszedł do Roberta Lewandowskiego i się zaczęło! Padł po pierwszym ciosie, sceny na treningu [WIDEO]

Co za cios!

Co dalej z Lewandowskim?

Dla FC Barcelony kończący się właśnie sezon był naprawdę udany. Przed jego startem chyba mało kto spodziewał się, że niemal do końca będzie ona w grze o potrójną koronę i ostatecznie zabraknie jej „tylko” Ligi Mistrzów, gdzie zakończyła zmagania w półfinale. Oprócz mistrzostwa i pucharu krajowego Barcelona wywalczyła sobie jeszcze Superpuchar Hiszpanii. Mecz przeciwko Athleticowi będzie jedynie formalnością i to dla obu zespołów.

Jak już wspomnieliśmy, w lidze jest już wszystko rozstrzygnięte, nie tylko jeśli chodzi o miejsca w tabeli, ale i w statystykach indywidualnych. Kylian Mbappe ma 31 goli na koncie i Lewandowski musiałby przeciwko drużynie z Bilbao strzelić siedem goli, by go wyprzedzić. Możemy się upierać, że technicznie rzecz biorąc nie jest to niemożliwe, ale takie przypadki w poważnej piłce można pewnie policzyć na palcach jednej ręki. Dla Lewandowskiego ważne będzie jednak strzelenie gola, bo wówczas złamie barierę 100 goli dla klubu z Katalonii.

Dla Athleticu Bilbao również mecz ten nie będzie miał większego znaczenia. Nawet jeśli przegra, a Villarreal wygra swój mecz i zrówna się z Bilbao punktami, to i tak Athletic pozostanie na 4. miejscu w tabeli, ponieważ ma lepszy bilans meczów bezpośrednich z „Żółtą Łodzią Podwodną”. Z drugiej strony, gdyby Athletic wygrał, a Atletico Madryt przegrało swój mecz z Gironą, to i tutaj, mimo zrównania się punktami, nic nie zmieni, bo z kolei to „Los Colchoneros”mają lepszy bilans z drużyną z Bilbao i są pewni swojego 3. miejsca.

Gdzie oglądać mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona w telewizji i stream online?

Mecz Athletic Bilbao – FC Barcelona w w ostatniej kolejce LaLigi w sezonie 2024/25 zostanie rozegrany w niedzielę, 25 maja. Start meczu zaplanowano na godzinę 21:00. Spotkanie dostępne będzie w telewizji na kanale Eleven Sports 1, natomiast stream Online dostępny będzie na platformie Polsat Box GO, Canal+ Online oraz Elevensports.pl. Relacja na żywo na sport.se.pl, bądźcie z nami!