Tak naprawdę od tygodni trwa dyskusja o tym, kto powinien zostać numerem jeden w bramce Barcelony w przyszłym sezonie. Na fali sukcesów klubu zrodziła się opinia, że Wojciech Szczęsny powinien bronić nawet w przyszłym sezonie, gdy w pełni zdrowy będzie już ter Stegen, choć Polak wciąż nie przedłużył swojej umowy z klubem. W ostatnim meczu Barcelony przegranym 2:3 z Villarreal bronił właśnie niemiecki bramkarz i dostarczył swoim krytykom wiele paliwa, nie broniąc żadnego strzału lecącego na bramkę „Dumy Katalonii”. Część fanów wolałaby, żeby Barcelona postawiła na Szczęsnego, który kupił ich nie tylko dobrą grą, ale i zachowaniem poza boiskiem. Co ciekawe, na temat formy ter Stegena całkiem inne zdanie ma Hansi Flick.

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka

Flick już wcześniej postanowił, że po zdobyciu mistrzostwa ter Stegen dostanie szansę gry, by wrócić do optymalnej formy. Choć oznacza to tylko dwa mecze w lidze, to na pewno będzie to miało duże znaczenie dla samego bramkarza, który pojedzie z kadrą walczyć o wygranie Ligi Narodów. To właśnie Julian Nagelsmann, selekcjoner niemieckiej kadry, ujawnił, co Hansi Flick myśli o swoim podopiecznym.

Okazuje się, że wbrew opiniom fanów, Flick ocenia dyspozycję ter Stegena bardzo wysoko. Jego opinię, w rozmowie z mediami niemieckiej federacji, wyjawił Julian Nagelsmann, który powołał bramkarza Barcelony do kadry. – Zawsze podkreślałem, że Marc jest naszym numerem jeden. Rozmawiałem z Hansim Flickiem i powiedział, że Marc pokazuje się z najlepszej strony i jest w szczytowej formie. Zagrał dwa mecze i prawdopodobnie zagra ponownie w niedzielę. Nie możemy się doczekać, aż wróci. To właściwa decyzja – przekonuje Nagelsmann, który zastąpił na stanowisku selekcjonera Niemiec właśnie Flicka. Natomiast opinia szkoleniowca Barcelony w świetle ostatnich występów jego rodaka w bramce jest dość zaskakująca.