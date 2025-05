Hiszpanie równają ter Stegena z ziemią. Niemiec nie ma łatwego powrotu na boisko

Poruszający wpis żony Wojciecha Szczęsnego. „W głębi serca czułam, że to jeszcze nie czas”

"Widzę chorego człowieka". Wojciech Szczęsny rozjechany przez byłego piłkarza Barcelony. Zero litości

Hiszpanie nie mają litości dla ter Stegena

Hansi Flick jeszcze przed zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii zapowiedział, że jeśli uda się zagwarantować tytuł przed ostatnią kolejką, to w pozostałych w rozgrywkach spotkaniach między słupkami stanie nie Wojciech Szczęsny, a Marc-Andre ter Stegene. Niemiec nie chciał rozbijać zgrania drużyny w najważniejszym momencie, ale po zdobyciu tytułu może pozwolić sobie na to, by ter Stegen choć trochę złapał rytmu meczowego, choć tych spotkań będą ledwie dwa. Z pewnością można było przypuszczać, że Niemiec nie będzie prezentował najwyższej formy po tak długiej przerwie spowodowanej kontuzją, jednak hiszpańskie media, a tym bardziej kibice, nie wstrzymują się przed krytyką kapitana Barcelony.

"Widzę chorego człowieka". Wojciech Szczęsny rozjechany przez byłego piłkarza Barcelony. Zero litości

Inter - Barcelona. Jan Tomaszewski: Lewandowski doznał kontuzji przez Flicka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Słabszą dyspozycję niemieckiego golkipera odnotowuje m.in. dziennik „El Espanol” – Ter Stegen ma już 33 lata i w meczach, które rozegrał, pokazał, że nie jest jeszcze w pełni sprawny. W meczu z Villarrealem nie zanotował żadnej interwencji. Istnieją wątpliwości co do jego występów. Jak pokazał mecz z Interem Mediolan, świetny bramkarz jest niezbędny – ocenia gazeta, która zauważa, że Barcelona ma problem, dopóki Wojciech Szczęsny nie podejmie decyzji w sprawie swojej przyszłości. Fakt, że waha się tak długo po wszystkich rozstrzygnięciach w sezonie może wskazywać, że nie ma on ostatecznie chęci na kolejny regularny sezon.

Wojciech Szczęsny na cenzurowanym w Hiszpanii! Jest ostro, wcale nie chodzi o grę. "Jakby robił sobie jaja"

Jeszcze ostrzej o ter Stegenie po meczu z Villarrealem wypowiadają się kibice. „Dlaczego nie możemy mieć normalnego bramkarza?”, „Zero instynktu, by wyjść i wybić piłkę. Zero komunikacji z obroną. Zero cech przywódczych” – pisali fani na portalu X po meczu z Villarrealem, który Barcelona przegrała 2:3, Niemiec nie zanotował żadnej skutecznej interwencji. Warto jednak zauważyć, że niektórzy starali się bronić ter Stegena, zrzucając winę za stracone bramki na błędy obrony.