Spis treści

Kasperczak z Francji: „Robert zasłużył na więcej szacunku!

Legendarny szkoleniowiec na całą aferę patrzy z dalekiej Francji, więc... ma sporo dystansu do wieści płynących z polskiej reprezentacji. A śledzi każdą z nich i nie czuje się na siłach, by w konflikcie na linii Michał Probierz – Robert Lewandowski określić tego, kto ma rację. - To pokaże dopiero przyszłość, gdy poznamy wersje innych uczestników tych zdarzeń – mówi. - Ale sytuacja mocno się pogmatwała...

Były reprezentant kraju, brązowy medalista MŚ 1974, a później renomowany trener, zwraca jednak w tym „polskim piekiełku” uwagę na jeden element. - Robert za swój dorobek reprezentacyjny zasłużył na więcej szacunku w całej tej sytuacji – mówi Kasperczak. - Takich rzeczy nie załatwia się w taki sposób! - grzmi.

Zmiana przez telefon: błąd Probierza?

A potem rozwija tę myśl. - Po pierwsze – chodzi o formę zakomunikowania „Lewemu” tego, że odbiera mu się opaskę kapitańską. To ważna rzecz; w żadnym przypadku nie powinno się to odbyć przez telefon, a jedynie w rozmowie osobistej, twarzą w twarz – uważa legendarny szkoleniowiec. Wylicza też kolejne – jak mówi – błędy selekcjonera.

Nie ten moment? „Można się było wstrzymać z decyzją”

- Po drugie – można było z tą decyzją wstrzymać się do czasu rozegrania meczu z Finlandią, a nie detonować bombę tuż przed nim – zaznacza Kasperczak. Przed reprezentacją teraz trzymiesięczna przerwa, a w Helsinkach i tak opaska musiałaby trafić na rękę któregoś z piłkarzy, przy czym… na pewno nie będzie to Piotr Zieliński.

Konsekwencją podjęcia decyzji o zmianie kapitana reprezentacji było rozpętanie medialnej burzy wokół kadry. Według naszego rozmówcy – to kolejna wpadka. - Po trzecie – na pewno nie przenosiłbym dyskusji o tej decyzji do przestrzeni publicznej – kontynuuje Kasperczak. Faktem jest, że po kolejnych (sprzecznych) oświadczeniach i wystąpieniach obu panów (Probierza i Lewandowskiego), ale także służb medialnych związku, trudno obiektywnie ocenić to, co się zdarzyło. Również naszemu rozmówcy.

Kasperczak: „Postawił się w pozycji defensywnej”

- Nie rozstrzygam, kto ponosi winę za ten konflikt i miejsce, w którym się on teraz znajduje. Mam jednak wrażenie, że Michał Probierz sposobem rozegrania sytuacji popełnił błąd. I sam siebie postawił w pozycji defensywnej. Tym bardziej, że nie chce mówić o głosach płynących od reszty zawodników i całą odpowiedzialność bierze na siebie – przypomina Henryk Kasperczak. I kończy bardzo jednoznacznie: - Wszystko to jest niepoważne…

Początek meczu eliminacji MŚ 2026 Finlandia – Polska w Helsinkach we wtorek o godz. 20.45. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

Redaktor Przemek Ofiara o kulisach wojny Probierza z Lewandowskim. Emocjonalny komentarz z Finlandii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

QUIZ: Robert Lewandowski w reprezentacji Polski. Pamiętasz legendarne występy? Pytanie 1 z 12 Od tego się zaczęło. Z jakim rywalem zadebiutował Robert Lewandowski? Andora Liechtenstein San Marino Następne pytanie