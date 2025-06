Ta informacja gruchnęła we wtorkowy poranek. Piotr Zieliński z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej na spotkanie eliminacji do mistrzostw świata 2026 Finlandia - Polska. Obok niego na trybunach zasiądą Oskar Repka i bramkarz Mateusz Kochalski.

Piotr Zieliński nie zagra w meczu Finlandia - Polska!

Kłopot z łydką to nic nowego u Zielińskiego. Z tego powodu ma problemy już od jakiegoś czasu, przez łydkę nie zagrał w ostatnim meczu z Mołdawią. To jednak nie było arcyważne spotkanie. Wręcz nieistotne, towarzyskie. Natomiast strata Piotra Zielińskiego w meczu z Finlandią, może być dużym kłopotem dla Michała Probierza. To spotkanie ważne nie tylko w kontekście walki o awans na przyszłoroczny mundial, ale przede wszystkim istotne dla Michała Probierza. Ewentualna porażka może być opłakana w skutkach dla trenera kadry.

Redaktor Przemek Ofiara o kulisach wojny Probierza z Lewandowskim. Emocjonalny komentarz z Finlandii

Zieliński kapitanem kadry, ale jeszcze nie teraz

Na zamieszaniu wokół Roberta Lewandowskiego i na konflikcie najlepszego polskiego piłkarza z selekcjonerem Michałem Probierzem, najbardziej zyskał właśnie Zieliński. To on przejął opaskę kapitańską i będzie miał szansę rozegrać setny mecz w reprezentacji Polski właśnie z nią na ramieniu. Ale... nie będzie to w spotkaniu z Finlandią.

- To ogromne wyróżnienie, móc pełnić funkcję kapitana – powiedział na konferencji prasowej Zieliński. - Ale i olbrzymia odpowiedzialność. Zrobię wszystko, żebyśmy dali dużo radości naszym kibicom. Nie będę się odnosił do decyzji jaka podjął Robert. Wybitny piłkarz. Decyzję, którą trener podjął ja szanuję. To wielkie wyróżnienie. Chce pełnić tę funkcję najlepiej jak potrafię – powiedział Zieliński i dodał: - Nie rozmawiałem z Robertem. Nie będę miał z tym problemu, żeby porozmawiać. Jestem na to otwarty – zaznaczył.

