Robert Lewandowski w ogniu krytyki Jana Tomaszewskiego. Co za słowa legendy!

Probierz zapytany, co usłyszał od piłkarzy ws. Lewandowskiego. Tak selekcjoner odpowiedział na trudne pytanie! "To było istotne"

Co więcej, kilkadziesiąt minut po decyzji Probierza, Robert Lewandowski poinformował, że tak długo jak selekcjonerem reprezentacji będzie Michał Probierz, były kapitan kadry nie będzie w niej grał. Jak decyzję Probierza o odebraniu opaski kapitańskiej Lewandowskiemu komentuje Jan Tomaszewski?

- Jest to prawidłowa reakcja selekcjonera reprezentacji. Lewandowski powiedział, że zmęczony jest i nie zagra w kadrze. To chyba pierwszy przypadek w światowym futbolu. A poza tym wydaje mi się, że jego przyjazd do Katowic był wymuszony. Nawet go w szpalerze dla Grosickiego nie było. Jeszcze raz podkreślam, jeśli Robert chce grać w reprezentacji Polski, to nie może wybierać sobie spotkań, w których on będzie grał albo nie będzie grał – podkreśla Tomaszewski.

Konflikt na linii Probierz – Lewandowski zakończył się prawdziwą burzą w reprezentacji Polski. Tomaszewski ma nadzieję, że sytuacja z czasem się unormuje.

Lewandowski pozbawiony opaski! Kamil Glik zareagował w szokujący sposób. Kibice zrównali go z ziemią

- Ja byłem, zdumiony i oburzony tym postępowaniem Lewandowskiego. Gdybym ja był w zespole, wnioskowałbym o to, żeby mu odebrać opaskę. Bo takie zachowanie skłóca się zespół. Zespół o niczym innym nie rozmawia, tylko właśnie o tym, że on sobie wybiera mecze. To jest psucie atmosfery w zespole. Moim zdaniem reakcja Michała Probierza jest prawidłowa i temat został skończony – zaznacza Tomaszewski.

Lewandowski poinformował, że dopóki selekcjonerem reprezentacji Polski będzie Michał Probierz, w drużynie narodowej nie zagra.

- Nie ma przymusu gry w reprezentacji Polski – uważa Tomaszewski. - Robert bardzo dużo zrobił dla reprezentacji Polski i dla polskiej piłki. Jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki, jest jednym z najlepszych aktualnie piłkarzy świata. Ale jeszcze raz powtarzam, tu nie chodziło o o Roberta zawodnika, ale o Roberta człowieka. Kapitana i piłkarza, który czuje się z drużyną związany. Ta sytuacja jest nauczką, to jest przecięcie wrzodu, który w reprezentacji narastał – kończy Tomaszewski.

Robert Lewandowski traci opaskę kapitana. Szokujący komunikat PZPN! Wiemy, kto go zastąpi

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien zrzec się opaski! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.