Najlepsze memy z afery Lewandowskiego! Trudno powstrzymać uśmiech

Niedziela 8 czerwca obfitowała w wielkie sportowe wydarzenia. Wybitny, 5-setowy finał Rolanda Garrosa, a później finał Ligi Narodów UEFA między Portugalią a Hiszpanią zostały jednak przyćmione przez... wielką aferę w polskiej piłce. Michał Probierz postanowił pozbawić opaski kapitańskiej Roberta Lewandowskiego. Tak naprawdę wciąż nie wiadomo, czemu zdecydował się na ten ruch teraz, a nie po tym, jak Lewandowski ogłosił, że na kadrę nie przyjeżdża, czy na początku zgrupowania. Niewykluczone, że miało to coś wspólnego nie z decyzją o opuszczeniu zgrupowania, a właśnie było związane z wydarzeniami z piątku, gdy Lewandowski pojawił się na pożegnaniu Kamila Grosickiego. Lewandowski błyskawicznie zareagował na tę decyzję i postanowił, że póki Probierz jest selekcjonerem, to on na kadrę nie przyjedzie. Fani momentalnie zareagowali tak, jak to jest w zwyczaju już od lat, czyli memami i przeróbkami. W galerii poniżej znajdziecie najlepsze memy na temat konfliktu Lewandowski – Probierz.

Sonda Czy odebranie Lewandowskiemu opaski kapitana to dobra decyzja? Tak Nie

Decyzja Michała Probierza z pewnością była mocno zaskakująca dla kibiców reprezentacji Polski. Wszystko dzieje się bowiem tuż przed meczem z Finlandią, czyli naszym głównym rywalem w walce o 2. miejsce w grupie eliminacji mistrzostwo świata 2026 (w walkę o pierwsze z Holandią za bardzo nikt nie wierzy). Teraz otwartym pytaniem pozostaje - czy reprezentacja Polski zareaguje pozytywnie, czy negatywnie na działania Michała Probierza? Tego dowiemy się już we wtorek, 10 czerwca, gdy Polacy zmierzą się na wyjeździe z Finami.

