Rosjanie stanęli w obronie Roberta Lewandowskiego! Te słowa odbiją się szerokim echem. "Wybuchł gigantyczny skandal"

To co się dzieje wokół reprezentacji Polski jest cały czas poruszane przez media w całym kraju. Wszytko zaczęło się w niedzielny wieczór, gdy została przekazana informacja o pozbawieniu Roberta Lewandowskiego opaski kapitańskiej, cały komunikat został przekazany na profilu "Łączy nas piłka".

- Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy - napisano.

Na to wszystko błyskawicznie zareagował 36-latek za pomocą mediów społecznościowych.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - przekazał "Lewy".

Mocne słowa Rosjan w sprawie afery reprezentacji Polski. "Cynicznie odrzucili swoją legendę"

Wszystkie informacje dotyczące kulis afery nie są zgodne. Mowa przede wszystkim o scenariuszach, jakie przekazali Probierz i Lewandowski. Ponadto w poniedziałkowy wieczór miało dojść konfrontacji piłkarzy z Probierzem, wszystko po to, aby zostały odwołane domysły, że to Rada Drużyny miała dać zielone światło trenerowi na podjęcie takiej decyzji.

Rosjanie w obronie Lewandowskiego

Na rosyjskim portalu sport24.ru pojawił się temat konfliktu Probierza z Lewandowskim, a także kilka słów w tej sprawie.

- Polacy cynicznie odrzucili swoją legendę. W ich kadrze wybuchł gigantyczny skandal, po tym jak Robert Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji dopóki jej trenerem będzie Michał Probierz. Wszystko wydarzyło się krótko po zwycięstwie Polski z Mołdawią 2:0. Nic nie zapowiadało katastrofy, ale wtedy ogłoszono, że Lewandowski nie będzie już dłużej kapitanem drużyny. Wszystko podczas zgrupowania, w którym nie wziął on udziału z uwagi na zmęczenie. PZPN znalazł się w niekomfortowej sytuacji. Polacy nadal nie potknęli się w eliminacjach do mundialu i Probierza nie ma za co zwolnić. Z drugiej strony brak największej gwiazdy może ich kosztować punkty. By bezpośrednio awansować na mundial, musieliby przedrzeć się przez Holandię, a każda wpadka poza tym może zagrozić ich grze w play-off - można przeczytać.