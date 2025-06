Selekcjoner rywali Polaków staje w obronie... Lewandowskiego! Ronald Koeman nie pozostawił złudzeń

Ronald Koeman skomentował ferment w polskiej kadrze. Jaśniej się nie dało

Michał Probierz popadł w konflikt z Robertem Lewandowskim po tym, jak pozbawił go opaski kapitańskiej i decyzja ta została ogłoszona publicznie. Wcześniej wiele wskazywało na to, że ma on pełne poparcie reszty zespołu i pojawiały się nawet informacje, że to piłkarze wyszli z inicjatywą, by odebrać Lewandowskiemu opaskę jeszcze przed meczem z Finlandią. Komunikat PZPN zmienia optykę na tę sprawę, ponieważ zdementowano w nim, że rada drużyny inicjowała decyzję Probierza o pozbawieniu opaski Lewandowskiego, a nawet to, że Probierz... w ogóle konsultował z radą tę decyzję, co stoi w sprzeczności z tym, bo powiedział Michał Probierz na konferencji prasowej.

Redaktor Przemek Ofiara o kulisach wojny Probierza z Lewandowskim. Emocjonalny komentarz z Finlandii

Wydaje się, że nikt z tego konfliktu nie wyjdzie cało – ani selekcjoner, ani Lewandowski, ani reprezentacja Polski, bo fani ciskają gromami w każdą ze stron i do każdego można mieć pewne pretensje, a sprzeczne komunikaty tylko pogłębiają chaos i negatywne emocje. Sprawa jest na tyle głośna, że odbiła się też mocnym echem poza granicami Polski. Skomentował ją także Ronald Koeman, selekcjoner reprezentacji Holandii i były trener m.in. Barcelony, w której obecnie gra Lewandowski. Holender jasna wskazał, że Michał Probierz popełnił błąd.

Ronald Koeman został zapytany o sytuację w polskiej kadrze podczas jednej z konferencji prasowych. Holenderski szkoleniowiec odpowiedział dość jednoznacznie na całą sytuację. – Nauczyłem się jednej rzeczy, odkąd zostałem trenerem: nigdy nie wchodź w konflikt ze swoim najlepszym piłkarzem. Tego typu sytuacji nie da się wygrać. To cenna lekcja, którą zapamiętałem – stwierdził selekcjoner naszych eliminacyjnych rywali. Jasno dał tym do zrozumienia, że według niego, Michał Probierz postawił się na straconej pozycji.

