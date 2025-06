Grzegorz Krychowiak nie mógł się powstrzymać! Tak zareagował na aferę z udziałem Roberta Lewandowskiego i Michała Probierza

Probierz zapytany, co usłyszał od piłkarzy ws. Lewandowskiego. Tak selekcjoner odpowiedział na trudne pytanie! "To było istotne"

To był spokojny niedzielny wieczór, wielu kibiców po niesamowitym finale na Roland Garros oglądało fantastyczne widowisko w finale Ligi Narodów, gdzie Portugalia walczyła o triumf z Hiszpanią. Nagle w mediach społecznościowych gruchnęła wiadomość w sprawie Roberta Lewandowskiego. Michał Probierz podjął decyzję o zabraniu opaski kapitańskiej piłkarzowi Barcelony, a jako następce wskazał Piotra Zielińskiego.

Oświadczenie Lewandowskiego

36-latek nie czekał i po chwili udostępnił specjalne oświadczenie.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - można przeczytać na profilach różnych portali Lewandowskiego.

Grzegorz Krychowiak w swoim stylu skomentował aferę. Specjalny wpis

W temacie afery związanej z odebraniem opaski kapitańskiej Lewandowskiemu wypowiedziało się wiele gwiazd sportu, a nawet swój głos w tej sprawie udostępniła Sylwia Grzeszczak, której jeden z utworów jest na ustach wielu po ostatnich wydarzeniach.

Wpis Krychowiaka. Udostępnił zdjęcie ze Zbigniewem Bońkiem

Na meczu gwiazd w Łodzi, który miał charakter charytatywny. Były reprezentant Polski oprócz specjalnych podziękowań nie mógł przejść obojętnie obok wydarzeń związanych z Lewandowskim.

- Wyjątkowy wieczór w Łodzi! Chciałbym z całego serca podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego niesamowitego meczu – partnerom, piłkarzom, a przede wszystkim kibicom, którzy wypełnili stadion po brzegi. Wasz doping był absolutnie niesamowity! Za nami wiele miesięcy przygotowań, ale efekt przerósł nasze oczekiwania. Ci, którzy byli zaangażowani w organizację, doskonale wiedzą, ile ciężkiej pracy i zaangażowania trzeba było w to włożyć. Powrót Zbigniewa Bońka na boisko był wydarzeniem wyjątkowym – nie tylko dla Łodzi, ale dla całej piłkarskiej Polski. Wielki szacunek dla niego – w wieku 70 lat wciąż potrafił wyjść na murawę i dać kibicom tyle radości. Dziękuję, Zibi, za przyjęcie zaproszenia! Ogromne podziękowania kieruję również do @fundacjatvn za wsparcie. Naszym celem są dzieci – chcemy „zarazić” je pasją do piłki nożnej poprzez kontakt z największymi gwiazdami światowego futbolu. Stawiam sobie za cel żeby zrobić dla Was jeszcze więcej w przyszłym roku !! Dziękuję i do zobaczenia! PS : pierwsze zdjęcie bez przypadku, widziałem że bardzo aktualny temat - napisał Krychowiak pod zdjęciem z Bońkiem, gdzie zostaje przekazywana opaska kapitańska.