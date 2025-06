Maria Stenzel i Mateusz Żyro spotykają się od początku 2024 roku. W styczniu br. siatkarka przypomniała nawet o rocznicy znajomości z piłkarzem Widzewa. Zakochani publicznie poinformowali o swoim uczuciu pod koniec maja 2024 i od tamtej pory 26-latek stał się dla zawodniczki wielkim wsparciem, szczególnie że akurat wracała do kadry po operacji wyrostka robaczkowego i z trudem zdążyła na igrzyska. Żyro kibicował jej na żywo m.in. podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu oraz często w trakcie sezonu klubowego.

Maria Stenzel czuje dumę z gry kadry siatkarek

Niedawno siatkarka w mediach społecznościowych pokazała zdjęcia jak spędza końcówkę maja. Razem ze swoim ukochanym Mateuszem Żyro wybrali się na wakacje. Sportowa para zdecydowała się na odpoczynek w Grecji. Stenzel pokazała fotografię, kosztując popularny drink – aperol. W tle widać było cudowne greckie wzgórza.

Zaręczyny siatkarki i piłkarza w Paryżu

Już po kilkunastu dniach para pojawiła się we Francji. W Paryżu doszło do najważniejszego jak dotychczas momentu w związku Stenzel i Żyro. 9 czerwca siatkarka oznajmiła, że powiedziała partnerowi „Tak”! Dokonało się to w romantycznych okolicznościach, na tle paryskiej wieży Eiffla, co udokumentowano artystycznymi czarno-białymi fotografiami na profilach w mediach społecznościowych Marii i Mateusza. Sportowy duet jest więc już po zaręczynach i w niedalekiej przyszłości trzeba się spodziewać sformalizowania związku.

Maria Stenzel ma niespełna 27 lat, to znana polska siatkarka grająca na pozycji libero, ostatnio reprezentowała barwy ŁKS Commercecon Łódź, z którym zdobyła wicemistrzostwo Polski w 2025 roku. Wcześniej była mistrzynią kraju z Chemikiem Police. Jest równie znana na arenie międzynarodowej (choć w tym roku opuściła sezon kadrowy). W kadrze występuje od 2018 roku, m.in. zdobyła brąz Ligi Narodów w 2023 roku, grała też w ćwierćfinale MŚ.

27-letni Mateusz Żyro to piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy, obecnie kluczowy zawodnik Widzewa Łódź. Pierwsze kroki stawiał w akademii Legii Warszawa. Ze Stalą Mielec wywalczył awans do Ekstraklasy. Latem 2022 roku dołączył do Widzewa, z którym niedawno przedłużył umowę do 2028 roku. Jego starszym bratem jest Michał Żyro, były piłkarz m.in. Legii i reprezentacji Polski, a obecnie komentator sportowy.