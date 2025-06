Wichniarek i Szpakowski grzmią po blamażu w Finlandia – Polska. Oczekują wyrzucenia Probierza!

Arek Milik i Agata Sieramska zaskoczyli zdjęciem. To rozwiewa wszelkie wątpliwości

Finlandia – Polska: Klęska Biało-czerwonych w Helsinkach

Co za klęska w Helsinkach. Biało-czerwoni skompromitowali się w stolicy Finlandii podczas trzeciego meczu eliminacji mistrzostw świata. Polacy zaczęli spotkanie znakomicie, ale po pół godziny rozpoczął się dramat naszej kadry. Straciliśmy pierwszą bramkę, a niemal pół godziny później straciliśmy kolejnego gola.

Choć Polacy raz odpowiedzieli, to nie zdołali wyrwać Finom chociaż jednego punktu. Fani są wściekli i nic dziwnego! Afera z Robertem Lewandowskim i porażka prawdopodobnie dobiły nie tylko atmosferę w kadrze, ale także przyszłość Michała Probierza.

Wichniarek i Szpakowski chcą zwolnienia trenera

O zwolnienie trenera apelowali zarówno Artur Wichniarek i Dariusz Szpakowski, ekspert oraz komentator Telewizji Polskiej. Nie mieli litości dla naszego selekcjonera.

- Tego gościa nie ma prawa być w reprezentacji! Cezary Kulesza zostanie prezesem PZPN, nie ma innego kandydata. Trzeba wziąć trenera, który nie będzie kumplem prezesa i robił sobie, co chciał. Mamy efekt ich działań. Po prostu to jest nieakceptowalne. Koniec kropka – powiedział Artur Wichniarek.

Dariusz Szpakowski w dość ładnych, romantycznych słowach opowiedział o tym, co teraz powinno czekać naszą kadrę.

- Przegrać w piłce można. Żeby wygrać, trzeba tego resetu. To nie dotyczy tylko selekcjonera. Reset to nowa atmosfera w zespole, nowa gra. Potrzebna jest generalna zmiana – nie tylko samego selekcjonera, ale i działania PZPN i jego prezesa. Można było nie dopuścić do tej sytuacji. Ryba psuje się od głowy – stwierdził komentator.

Po chwili dodał bezlitośnie, na co czeka w tym momencie. - Czekam na decyzję prezesa PZPN, nowego selekcjonera, powrotu Roberta Lewandowskiego i oczyszczenia atmosfery wokół kadry – powiedział stanowczo.