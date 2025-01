Maria Stenzel pokazała się z chłopakiem i się zaczęło. Jeden szczegół wywołał wielkie poruszenie wokół siatkarki

Chłopak złapał Marię Stenzel za brzuch i się zaczęło

Maria Stenzel to jedna z najpopularniejszych obecnie polskich siatkarek. Tylko na Instagramie obserwuje ją 125 tysięcy użytkowników. Ci od zeszłego roku mogą śledzić, jak rozwija się jej związek z piłkarzem, Mateuszem Żyrą. Zakochani publicznie poinformowali o swoim uczuciu pod koniec maja 2024 i od tamtej pory 26-latek stał się dla libero wielkim wsparciem. Kibicował jej na żywo m.in. podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu, a w trakcie sezonu klubowego oboje grają dla łódzkich klubów. Ona jest zawodniczką ŁKS Commercecon Łódź, z kolei on Widzewa. Miłość wygrywa jednak z klubowymi animozjami, tym bardziej że Widzew akurat w siatkówce nie jest rywalem ŁKS-u.

Wyszła na jaw prawda o wykształceniu Wilfredo Leona. Usiedliśmy z wrażenia, nie uwierzycie, kim miał zostać

To pozwala parze wieść w Łodzi spokojne życie, z którym nie muszą się kryć. Fani Stenzel i Żyry za pośrednictwem mediów społecznościowych są z nim na bieżąco. W czwartek, 2 stycznia, siatkarka opublikowała na Instastories ich wspólne zdjęcie z wymownym podpisem. "Rok razem. Nie mogło być inaczej" - napisała, kolejny raz dając do zrozumienia, jak ceni związek z piłkarzem. Kilka dni wcześniej opublikowała z nim zdjęcie, korzystając ze świątecznej przerwy w rozgrywkach. Niefortunna poza jej chłopaka wywołała jednak niespodziewane zamieszanie.

Rozbierana sesja polskiej siatkarki rozgrzała całą Polskę. Tak wygląda dziś Milena Sadurek, wciąż zachwyca

Żyro dość sugestywnie położył bowiem rękę na jej brzuchu. To na pierwszy rzut oka mogło zwiastować informację o ciąży Stenzel, na co w komentarzach zwrócił uwagę m.in. jego kolega z klubu, Rafał Gikiewicz. "Już myślałem, że Żyro junior" - skomentował zaskoczony bramkarz. Zebrał zresztą sporo polubień, co świadczy o tym, że nie był osamotniony z taką reakcją. "Spokojnie, kontrola tylko była, czy serniczek się strawił" - odpowiedział mu rozbawiony partner siatkarki. "Ciąża spożywcza tak zwana" - zażartowała też sama Stenzel, która świąteczne kalorie zaczęła spalać naprawdę szybko. Ostatni mecz przed Wigilią zagrała 21 grudnia, a już 30 grudnia wróciła na parkiet w meczu Tauron Ligi. Po 13 kolejkach jej ŁKS jest liderem z bilansem 11-2 i 34 punktami. Zaledwie punkt do drużyny Stenzel tracą jednak zarówno drugi KS DevelopRes Rzeszów, jak i trzeci PGE Grot Budowlani Łódź.

Kim jest Maria Stenzel? Sylwetka polskiej siatkarki: chłopak, sukcesy, reprezentacja, klub