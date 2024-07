Kim jest Maria Stenzel? Sylwetka polskiej siatkarki: chłopak, sukcesy, reprezentacja, klub

Kim jest Maria Stenzel?

Maria Stenzel urodziła się w listopadzie 1998 roku w Kościanie. Od najmłodszych lat interesowała się sportem i wykazywała spory talent, który poskutkował siatkarskimi treningami w uczniowskim klubie z Poznania. W nim szybko potwierdziła wielki talent i w 2014 r. trafiła do Szkoły Mistrzostwa Sportowego PZPS w Szczyrku. Już wtedy na dobre zagościła w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W tej seniorskiej, najważniejszej, zadebiutowała już w wieku 20 lat i od tamtej pory jest jedną z czołowych postaci. Zwłaszcza w drużynie prowadzonej przez Stefano Lavariniego, choć w tym roku problemy zdrowotne niemal wykluczyły ją z wyjazdu na wymarzone igrzyska olimpijskie w Paryżu.

Sonda Czy polskie siatkarki zdobędą medal igrzysk olimpijskich w Paryżu? Tak! Nie Trudno powiedzieć

Sukcesy i medale Marii Stenzel

Stenzel na początku tego sezonu reprezentacyjnego trafiła do szpitala z zapaleniem wyrostka robaczkowego i straciła kluczowe tygodnie przygotowań i występów w Lidze Narodów. Swój pierwszy mecz w kadrze rozegrała... 16 lipca, już po ogłoszeniu powołań na igrzyska, w towarzyskim Memoriale Agaty Mróz-Olszewskiej sprawdzającym formę Polek przed wyjazdem do Paryża. Lavarini zaufał jej jednak na bazie treningów i doświadczeń z poprzednich sezonów. To właśnie Stenzel była etatową libero reprezentacji prowadzonej przez Włocha, która imponowała w mistrzostwach świata, Europy, Lidze Narodów i kwalifikacjach olimpijskich. W tym czasie cieszyła się m.in. z brązowego medalu Ligi Narodów 2023, a w jej reprezentacyjnym dorobku jest też zwycięstwo w prestiżowym turnieju Volley Masters Montreux 2019.

Siatkarka kariera znakomitej libero rozpoczęła się w UKS ZSMS Poznań. W wieku 16 lat trafiła do SMS PZPS Szczyrk, skąd w marcu 2017 r. na podstawie transferu medycznego przeniosła się do Impelu Wrocław grającego w najwyższej polskiej lidze. Niespełna 19-latka na dobre zawitała w elicie i w latach 2018-2021 grała w Grocie Budowlanych Łódź. To z tej drużyny trafiła do seniorskiej reprezentacji, a w Łodzi świętowała m.in. dwa Superpuchary Polski i wicemistrzostwo kraju. Stała się też czołową polską libero i w 2021 r. przeniosła się do Chemika Police. W jednym z najbardziej utytułowanych polskich klubów zdobyła mistrzostwo (2022) i Puchar Polski (2023). Przed sezonem 2023/24 zamieniła Police na MOYA Radomkę Radom, jednak już po sezonie rozstała się z tym klubem. W nadchodzących rozgrywkach Stenzel będzie reprezentować ŁKS Commercecon Łódź.

Maria Stenzel - chłopak

Sukcesy Stenzel wywołują równie duże zainteresowanie, co jej życie prywatne. 25-latka jest jedną z najpopularniejszych polskich siatkarek, a kibice interesują się m.in. sprawami miłosnymi tej libero. W ostatnich latach w przestrzeni medialnej pojawiało się wiele spekulacji - niektóre z nich podsycała w mediach społecznościowych sama siatkarka - jednak w maju tego roku wszelkie wątpliwości zostały rozwiane. Stenzel oficjalnie poinformowała, że jest w związku z polskim piłkarzem. Wybrankiem jej serca jest Mateusz Żyro, zawodnik Widzewa Łódź. Para w najbliższym sezonie będzie więc mogła spędzać sporo czasu razem. Po igrzyskach reprezentantka Polski rozpocznie treningi w ŁKS Commercecon Łódź.

Maria Stenzel - sylwetka

Maria Stenzel

Data urodzenia: 25 listopada 1998

Klub: ŁKS Commercecon Łódź

Numer: 1

Sukcesy reprezentacyjne:

Liga Narodów - brąz (2023)

Volley Masters Montreux - zwycięstwo (2019)

Sukcesy klubowe: