Dramat pięknej polskiej siatkarki. Błyskawicznie musiała trafić do szpitala. Maria Stenzel mogła odczuwać potężny ból

Klubowy sezon siatkarski powoli dobiega końca, ale zawodnicy i zawodniczki powołane do swoich drużyn narodowych nie mają czasu na odpoczynek. Wielkimi krokami zbliża się m.in. Liga Narodów, która będzie kluczowym etapem przygotowań do igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie po raz pierwszy od wielu lat zobaczymy zarówno męską jak i żeńską reprezentację Polski. Biało-czerwone w wielkim stylu wywalczyły awans na najważniejszą imprezę czterolecia i do stolicy Francji udadzą się, aby powalczyć o jak najlepszy wynik.

Polska siatkarka trafiła do szpitala

Pierwszy etap przygotowań rozpoczął się w poniedziałek. Wówczas większość zawodniczek powołanych przez Stefano Lavariniego pojawiła się na zgrupowanie w Spale. Wśród siatkarek, które zakończyły już sezon klubowy jest Maria Stenzel. Niestety okazuje się, że libero polskiej reprezentacji miała poważne problemy ze zdrowiem. Jak wynika z komunikatu PZPS, Stenzel doznała ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Reakcja na dolegliwości zawodniczki była natychmiastowa.

- Podczas pierwszego tygodnia przygotowań w Spale, Maria Stenzel doznała ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego. Nasza zawodniczka została błyskawicznie przetransportowana z COS OPO w Spale do szpitala diagnostycznego w Łodzi. Serdecznie dziękujemy prof. Marcinowi Domżalskiemu za pomoc i natychmiastową interwencję. Maria Stenzel została poddana zabiegowi, który przebiegł sprawnie i bez komplikacji. Obecnie naszą libero czeka rekonwalescencja. Marysi życzymy zdrowia i jak najszybszego powrotu do reprezentacji Polski. Czekamy na Ciebie! - czytamy w komunikacie.