Mieliśmy większe problemy z Turcją i pokazało nam to, jak wiele musimy poprawić w wielu aspektach, w szczególności w kontrataku, jakości naszej obrony i bloku. Ale w wielu momentach pokazywaliśmy też stabilną grę w pierwszej akcji po przyjęciu, z dobrymi dograniami piłek. Poza tym wykazaliśmy się pozytywnie w serwisie i ataku. Jestem więc zadowolony z tego, jak pracowaliśmy, jak graliśmy. Jasne, że przegrane spotkanie pokazało nam, że jeśli chcemy osiągnąć dobry poziom, musimy się bardzo poprawić, ale to było do przewidzenia. Jednak powrót do domu z trzema zwycięstwami i jedną porażką 2:3 z tak silną drużyną jak Turcja, to dobry start – podsumował Stefano Lavarini.