Zbigniew Boniek w stanowczych słowach skwitował aferę w reprezentacji Polski! Były prezes PZPN nie miał żadnych hamulców

Reprezentacja Polski w ostatnich dniach to najbardziej burzliwy temat w naszym kraju. Wszystko rozpoczęło się w niedzielny wieczór, gdy do mediów została przekazana informacja w sprawie odebrania opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu.

- Decyzją selekcjonera Michała Probierza nowym kapitanem reprezentacji Polski został Piotr Zieliński. Selekcjoner osobiście poinformował o swojej decyzji Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy - napisano.

Na tę informacje błyskawicznie zareagował piłkarz Barcelony, a jego decyzja wywołała burzę w kadrze narodowej, a w tym temacie zaczęły się rozpisywać wszystkie media.

- Biorąc pod uwagę okoliczności i utratę zaufania do selekcjonera Reprezentacji Polski postanowiłem do czasu kiedy jest trenerem zrezygnować z gry w Reprezentacji Polski. Mam nadzieję, że będzie dane mi jeszcze zagrać dla najlepszych kibiców na świecie - napisał Lewandowski.

Zawsze mówiłem, że @lewy_official jest problemem dla przeciwników, a nie dla nas. Okazuje się, że niekoniecznie. Wstyd👎👎. Znając piłkarzy na wylot, już widzę jak Bednarek, Kiwior czy Piotrek Zieliński biegną do Selekcjonera by zmienił kapitana. Tylko ciemnota może w to…— Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 10, 2025

Zbigniew Boniek nie gryzł się w język! Powiedział wszystko co myśli

W mediach najważniejszym tematem jest afera na linii Probierz - Lewandowski. W tej sprawie wypowiedziało się wiele osób ze świata sportu, a także... Sylwia Grzeszczak, której jeden z utworów stał się hitem reprezentującym tę sprawę.

Od razu w niedziele wypowiedział się Zbigniew Boniek za pomocą "X", a we wtorek ponownie podzielił się swoim zdaniem w tej sprawie.

- Zawsze mówiłem, że @lewy_official jest problemem dla przeciwników, a nie dla nas. Okazuje się, że niekoniecznie. Wstyd. Znając piłkarzy na wylot, już widzę jak Bednarek, Kiwior czy Piotrek Zieliński biegną do Selekcjonera by zmienił kapitana. Tylko ciemnota może w to uwierzyć. Ps. Jak ktoś jest wybitny w tym co robi, to często jest inny od przeciętnych. Prosty lud tego nie rozumie…. Więcej dzisiaj w #prawdziefutbolu po meczu - można przeczytać.