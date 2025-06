i Autor: Cyfrasport Reprezentacja Polski

Fani chcą igrzysk

Polscy kibice zalali Finów jedną prośbą. Dziesiątki wiadomości, chcą tylko jednego

Kibice reprezentacja Polski są rozdarci między Michałem Probierzem i stojącymi za nim piłkarzami, a Robertem Lewandowskim. Wokół kadry opary absurdu zrobiły się już tak gęste, że wielu fanów tylko czeka na kolejne sensacje, byle tylko mieć powody do rozbawienia. Wielu z nich stara się też wpłynąć na sytuację w sieci. Na portalu X pojawił się apel części kibiców skierowany do fińskiej federacji, który z pewnością tylko by podgrzał atmosferę!