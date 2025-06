Spis treści

Probierz kontra Lewandowski: o co chodzi w ich konflikcie?

Burza wokół kadry rozpętała się w niedzielny wieczór. Najpierw Michał Probierz w rozmowie telefonicznej, której szczegóły zdradził dzień później mediom, poinformował Roberta Lewandowskiego o odebraniu mu opaski kapitańskiej. W odpowiedzi najskuteczniejszy w historii reprezentacyjny snajper w specjalnym oświadczeniu zrezygnował z występów w zespole narodowym na okres, w którym selekcjonerem będzie Probierz.

Uczucia Antoniego Piechniczka: złość i zażenowanie

Antoni Piechniczek, który w przeszłości dwukrotnie doprowadził Biało-Czerwonych na mundial, a w Hiszpanii w 1982 roku sięgnął z nimi po trzecie miejsce w świecie, jest zdegustowany przepychanką między oboma panami. - Dziwię się, że ludzie o takim doświadczeniu i stażu pracy w sporcie nie potrafią załatwić takiej drobnej sprawy – zaznaczył Piechniczek, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

U byłego selekcjonera cała sprawa wywołuje złość połączoną z zażenowaniem. - Ja się uśmiecham… ze łzami w oczach. To szczyt głupoty, żeby nie umieć takiej kwestii rozwiązać. Nic tylko siąść i płakać – podkreślił. I zaznaczył, że cała przepychanka fatalnie wpływa na zespół. - A tu mecz za chwilę. I teraz niech reprezentacja tylko spróbuje go nie wygrać. To dopiero będą „jaja”. A przecież tak się może stać – stwierdził Piechniczek.

Piechniczek do Lewandowskiego: „Trochę zawaliłeś”

Legendarny szkoleniowiec z dystansem ocenił stanowiska i zachowanie obu uczestników konfliktu. - Lewandowski mówi, że „będzie grał dla najlepszych kibiców świata”. To swego rodzaju kokieteria. Na miły Bóg: trochę zawaliłeś i teraz najbardziej ci zależy na kibicach? - Antoni Piechniczek cytuje słowa „Lewego” z jego oświadczenia.

- Mówienie, że nie zagra, dopóki Probierz będzie trenerem, też nie jest fajne. Jest kwestia, czy kolejny trener kadry, pomny na to wszystko, co się wydarzyło, nie podziękuje Lewandowskiemu i nie poinformuje, że da sobie doskonale radę bez 37-letniego piłkarza? - zastanawiał się (nie bez racji) były selekcjoner.

Były selekcjoner o zmęczeniu psychicznym Lewandowskiego

Jednocześnie przypomniał nietuzinkowość postaci „Lewego”. - Gole wciąż strzela. Był królem strzelców w trzech ligach, rozegrał ponad 150 meczów w kadrze. Ma 37 lat, żonę, dzieci, nie czuje się zmęczony fizycznie, tylko psychicznie. Pytam każdego, czy wie, co to znaczy grać w Barcelonie? Tam, kiedy w trzech meczach nie strzeli bramki, to zaraz się mówi, że jest za stary i trzeba go sprzedać – zaznaczył Piechniczek.

Piechniczek o Probierzu: „Czuje się niedowartościowany”

Spojrzał też obiektywny okiem na drugiego z uczestników sporu. - Michał Probierz się czuje niedowartościowany i się nie ugnie – zauważył. I choć coraz trudniej wyobrazić mu sobie consensus (- To zaszło już bardzo daleko), ma jeszcze cień nadziei na polubowne rozwiązanie konfliktu. - Obaj aktorzy tego widowiska mogą wciąż jeszcze wszystko naprawić – ocenił Antoni Piechniczek. Jego zdaniem, najlepszym wyjściem byłoby zbagatelizowanie sytuacji i puszczenie wszystkiego w niepamięć.

Finlandia – Polska: gdzie i kiedy oglądać mecz?

Początek meczu eliminacji MŚ 2026 Finlandia – Polska w Helsinkach we wtorek o godz. 20.45. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

