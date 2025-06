i Autor: AP Iga Świątek

Kiedy gra Iga?

Kiedy gra Iga Świątek kolejny turniej WTA? Plany startowe na trawie 2025

Iga Świątek tuż po porażce w półfinale Roland Garros (6:7, 6:4, 0:6 z Aryną Sabalenką) dała jasno do zrozumienia, że po krótkim odpoczynku rozpocznie intensywne przygotowania do występów na trawie i jej plany się nie zmieniły. Do rywalizacji w tourze była liderka rankingu wróci w turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Sprawdź, kiedy Iga Świątek gra kolejny turniej WTA.