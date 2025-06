Raul Asencio trafi do więzienia? Poważne oskarżenia

Real Madryt ma za sobą bardzo trudny sezon. „Królewscy” zmagali się z wieloma kontuzjami, głównie w formacji obronnej, a do tego pomysł na grę przedstawiany przez Carlo Ancelottiego nie wystarczał na najgroźniejszych rywali, mimo że w składzie Realu znalazł się Kylian Mbappe, jeden z najlepszych zawodników na świecie. Co prawda Francuz dobrze spisywał się w rozgrywkach ligowych, w których zdobył 31 goli i sięgnął po Trofeo Pichichi, jednak ostatecznie jego skuteczność nie przełożyła się na trofea klubowe. Sezon Realu Madryt jak w pigułce przedstawia ostatni mecz przeciwko Barcelonie w tym sezonie – co z tego, że Francuz ustrzelił w tym spotkaniu hat-tricka, jak ostatecznie zespół przegrał 3:4.

Jednym z objawień tego sezonu w Realu był nie kto inny, jak środkowy obrońca właśnie, Raul Asencio. Zaczął on go jeszcze w Realu Madryt Castilla, ale gdy pierwsza drużyna potrzebowała łatać dziury w obronie, został włączony do jej składu. Mimo że 22-latek radził sobie bardzo dobrze, to nie dał rady odwrócić losów swojego klubu w tym sezonie, który zakończył go bez trofeum. Asencio ma jednak teraz nieco większe problemy na głowie, niż to, że jego zespół nie sięgnął po żaden sukces.

Sprawa z udziałem Asencio trwa od 2023 roku. Piłkarz miał rozpowszechniać wideo o charakterze seksualnym z udziałem kobiety, która w momencie nagranie materiału była niepełnoletnia. Teraz pojawiły się informacje o akcie oskarżenia dla piłkarza – prawnicy poszkodowanej kobiety oczekują 4 lat pozbawienia wolności dla Hiszpana oraz 58 tys. euro zadośćuczynienia. Sam piłkarz w połowie maja wydał oświadczenie, w którym zarzeka się, że jest niewinny. – Nie uczestniczyłem w żadnych zachowaniach naruszających wolność seksualną kobiety, a tym bardziej osób małoletnich. Potwierdza to postanowienie wydane przez sąd, w którym nie przypisano mi odbywania stosunków seksualnych z dwiema kobietami, których dotyczy postępowanie. Podobnie, postanowienie wyjaśnia, że to nie ja wysłałem osobom trzecim zdjęcia lub filmy o treści intymnej – czytamy.