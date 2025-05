Gwiazdor Realu Madryt przerwał milczenie! Chodzi o seks z nieletnią, grozi mu więzienie

"Nie zostałem oskarżony o utrzymywanie stosunków seksualnych z dwiema zaangażowanymi kobietami ani o nagrywanie ich, z ich zgodą lub bez. Postanowienie sądu wyjaśnia, że to nie ja wysyłałem jakiekolwiek intymne obrazy lub filmy stronom trzecim, które, jak podkreślam, zostały nagrane w miejscu innym niż to, w którym byłem. Postanowienie sądu, w odniesieniu do mnie, ogranicza się do ewentualnego chwilowego oglądania niektórych obrazów przez osobę trzecią, bez przypisywania mi jakiegokolwiek udziału w ich nagrywaniu lub rozpowszechnianiu" - napisał Raul Asencio.