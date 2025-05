i Autor: Photo, Associated Press Wojciech Szczęsny

Co za słowa!

"Najlepsza decyzja w życiu". Wyznanie Szczęsnego zwala z nóg! Nie chodzi o Barcelonę

Wojciech Szczęsny miał w karierze wiele pięknych momentów, a po przejściu do FC Barcelony zapisał kolejną piękną piłkarską kartę. W ostatnich dniach miał okazję świętować mistrzostwo Hiszpanii, ale to nie to było dla niego najważniejsze. 21 maja obchodził rocznicę ślubu z Mariną Łuczenko. "Dokładnie 9 lat temu podjąłem najlepszą decyzję w życiu" - zwrócił się do żony w pięknych słowach.