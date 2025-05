Anna Lewandowska i Marina błysnęły w mini na imprezie Barcelony! Trudno oderwać wzrok. Ale kreacje

FC Barcelona do końca sezonu ma już tylko jeden mecz bez większej stawki. Najważniejsze rozstrzygnięcia są już znane - drużyna Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego zdobyła Superpuchar Hiszpanii, Puchar Króla, a na dokładkę mistrzostwo Hiszpanii. Zapewniła je sobie po zwycięstwie z Espanyolem na dwie kolejki do końca sezonu i od tej pory w stolicy Katalonii trwa wielkie świętowanie. Feta z udziałem kilkuset tysięcy kibiców odbyła się na ulicach miasta, po niedzielnym meczu z Villarrealem mistrzowskie trofeum oficjalnie trafiło do Barcelony, a we wtorek klub zorganizował specjalną kolację dla członków sztabu i piłkarzy z partnerkami. Nie zabrakło na niej polskich piłkarzy i ich żon - Anny Lewandowskiej oraz Mariny.

"Widzę chorego człowieka". Wojciech Szczęsny rozjechany przez byłego piłkarza Barcelony. Zero litości

Anna Lewandowska i Marina w kreacjach mini na imprezie Barcelony

Zdjęciami z wyjątkowego wieczoru pochwaliła się sama Barcelona. Dla piłkarzy była to świetna okazja, aby spędzić czas w gronie nie tylko drużyny, lecz także ukochanych. Na specjalnej ściance do zdjęć ustawiono trzy trofea wywalczone w tym sezonie, a kolejni twórcy tych sukcesów chętnie z nimi pozowali. Post z zebranymi zdjęciami otwierają zresztą Robert i Anna Lewandowscy.

Piłkarz postawił na czarną kreację z wybijającą się bielą w postaci koszulki i butów. Jego żona wybrała samą czerń w wersji mini, prezentując swoje zgrabne nogi. Podobnie ubrała się Marina, tyle że ta postawiła na jasne barwy w kontraście do ubranego w pełni na czarno Szczęsnego. Ukochane polskich gwiazd Barcelony szybko zebrały komplementy. "Są piękni z żonami!" - zachwycali się kibice.

Poza nimi na zdjęciach uwieczniono też m.in. Fermina Lopeza z partnerką, Frenkiego de Jonga z żoną, a także Raphinhę i Ronalda Araujo ze swoimi drugimi połówkami.

Hiszpanie równają ter Stegena z ziemią. Niemiec nie ma łatwego powrotu na boisko

Przed Barceloną ostatni mecz w sezonie

Ta wyjątkowa kolacja z pewnością dostarczyła piłkarzom Barcelony niezapomnianych wrażeń, ale przed nimi jeszcze ostatni obowiązek w tym sezonie. W niedzielę, 25 maja, o 21:00 zagrają w ostatniej kolejce sezonu La Liga z Athletikiem Bilbao. To spotkanie nie będzie miało znaczenia dla układu tabeli, ale "Blaugrana" stanie przed szansą na strzelenie 100. gola w kończących się rozgrywkach. W 37 dotychczasowych meczach zanotowała 99 trafień.