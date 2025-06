Prawdziwy horror! Czerwona kartka Szczęsnego, gol Lewandowskiego i bohater Tytoń. 13 lat temu rozpoczęło się Euro 2012

Euro 2012: Trzynaście lat od meczu otwarcia na Narodowym

8 czerwca 2012 roku odbył się pierwszy mecz mistrzostw Europy w Polsce i na Ukrainie. Piękna ceremonia otwarcia poprzedziła prawdziwy horror, który rozegrał się na PGE Narodowym. Biało-czerwoni pod wodzą Franciszka Smudy zmierzyli się w Warszawie z Grecją. Spotkanie rozpoczęło się dla nas fenomenalnie. W siedemnastej minucie wynik spotkania otworzył Robert Lewandowski, a stadion oszalał z radości. Nikt nie spodziewał się tego, co przyniosą kolejne minuty.

Jeszcze w pierwszej połowie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną obejrzał Sokratis. Niestety, tuż po rozpoczęciu drugiej odsłony spotkania do remisu doprowadził Dimitris Salpingidis. W 69. minucie meczu wszystko posypało się, jak domek z kart. Wojciech Szczęsny faulował rywala w polu karnym i został wyrzucony z boiska.

Polacy byli załamani, a Franciszek Smuda do wejścia na boisko desygnował Przemysława Tytonia. Golkiper został wtedy bohaterem narodowym. Obrona jedenastki sprawiła, że to on został na tym turnieju numerem 1 do samego końca. Remis 1:1 zapoczątkował Euro i wlał nadzieje w serca kibiców, którzy uwierzyli w wyjście z grupy.

- Dzięki Bogu udało mi się wybronić karnego. Nie jest jeszcze źle, ale musimy zagrać dobrze kolejne mecze – mówił na gorąco po meczu Przemysław Tytoń w TVP Sport.

Wróć wspomnieniami do meczu otwarcia Euro 2012 i zobacz zdjęcia w galerii poniżej!

Polska – Grecja: Wynik meczu, skład Polski

Polska – Grecja 1:1 (1:0)

Bramki: 17' Robert Lewandowski – 51' Dimitris Salpingidis

Skład Biało-czerwonych: Wojciech Szczęsny – Łukasz Piszczek, Marcin Wasilewski, Damien Perquis, Sebastian Boenish – Eugen Polański, Rafał Murawski – Jakub Błaszczykowski, Ludovic Obraniak, Maciej Rybus (69' Przemysław Tytoń) – Robert Lewandowski