Wszyscy czekali na to, co zrobi Lewandowski po meczu z Finlandią. Wymowne zachowanie byłego kapitana

Cezary Kucharski nie może zrozumieć jednej decyzji Michała Probierza

Reprezentacja Polski szargana jest przez kolejną aferę, a do tego doszła kolejna kompromitująca porażka naszego zespołu. Drużyna bez Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego w składzie nie poradziła sobie ze słabą Finlandią i przegrała 1:2. Trudno sobie wyobrazić, by na postawę polskich piłkarzy nie wpłynęło właśnie to, co dzieje się wokół kadry, czyli cała sprawa z odebraniem opaski kapitańskiej Robertowi Lewandowskiemu i późniejsza deklaracja samego piłkarza, że u Michała Probierza już nie zagra. Nie ma wątpliwości, że cała sytuacja powinna zostać rozegrana inaczej, a błędy popełniała nie tylko jedna strona, choć większa krytyka spotyka selekcjonera. Nie wzbrania się przed nią Cezary Kucharski, który wskazuje kluczowy błąd popełniony przez Probierza.

Dymisja Michała Probierza? Jasna odpowiedź: „Wciąż wierzę w powodzenie mojej misji”

Kibice skandują "Lewandowski" pod stadionem w Helsinkach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zdaniem byłego agenta Roberta Lewandowskiego (z którym pozostaje w aktywnym sporze sądowym) Michał Probierz nie powinien nawet... godzić się na to, by Lewandowski odpoczął i nie przyjeżdżał na zgrupowanie. – Najbardziej w tej sprawie - później konflikcie - selekcjonera Michała Probierza z Lewym nie potrafię zrozumieć dlaczego selekcjoner przyjął do wiadomości, zaakceptował i wręcz uwiarygodnił rezygnację z gry RL przeciwko Finlandii? – pytał Kucharski we wpisie na swoim profilu na portalu X.

Cezary Kucharski mówi o głupocie Roberta Lewandowskiego. "Już nigdy nie zagra w kadrze"

Najbardziej w tej sprawie-później konflikcie -selekcjonera Michała Probierza z Lewym nie potrafię zrozumieć dlaczego selekcjoner🇵🇱⚽️ przyjął do wiadomości, zaakceptował i wręcz uwiarygodnił rezygnację z gry RL przeciwko Finlandii ?🤔— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) June 11, 2025

Z jednej strony ma to sens o tyle, że nie wydarzyłoby się nic z tego, czego byliśmy świadkami, czyli zaskakujący przyjazd Lewandowskiego na pożegnanie Grosickiego, odebranie opaski, itd. Natomiast trudno byłoby spodziewać się, że Lewandowski nie będzie rozczarowany tym, że selekcjoner nie rozumie jego spojrzenia na kwestię zmęczenia fizycznego i psychicznego, o którym wspomniał sam piłkarz jeszcze w studiu TVP Sport przed meczem z Mołdawią. Można wówczas założyć, że konflikt między tą dwójką i tak by zaistniał, ale miałby nieco inne podłoże.