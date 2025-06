Cezary Kucharski mówi o głupocie Roberta Lewandowskiego. "Już nigdy nie zagra w kadrze"

– Michał Skiba: Napisał pan w mediach społecznościowych, że Michał Probierz przywrócił ład i porządek w kadrze. Tylko na jak długo?

– Cezary Kucharski: To pytanie jest do trenera Probierza i potencjalnie do wszystkich kolejnych selekcjonerów. Nie może być tak, jak było w ostatnich latach, że wszystko skupiało się wokół Roberta Lewandowskiego. On zwalniał trenerów, pokazywał focha. Więc prezes Boniek zwolnił trenera Brzęczka, który miał świetne wyniki. Moim zdaniem Jurek Brzęczek, oprócz świetnych wyników, pokazał, jak powinno się podchodzić do Lewandowskiego. Tak samo jak do wszystkich innych piłkarzy. Może nie mam za dużo doświadczenia w grze w reprezentacji, ale na przestrzeni wielu lat jakieś doświadczenie zdobyłem. Byłem kapitanem drużyny, więc wiem, jakie zasady powinny obowiązywać w drużynie. A Lewandowski od lat był poza skalą.

– Trudno się nie zgodzić.

– Zwalniał trenerów, pokazywał niezadowolenie i wszyscy przechodzili z tym do porządku dziennego, ponieważ strzelał bramki. Wprawdzie reprezentacja nie odnosiła sukcesów, on w nie nie wierzył, ale wszyscy to akceptowali. Wszystko urosło. Michał Probierz podjął dobrą decyzję, która będzie korzystna dla piłkarzy, dla PZPN-u, dla przyszłych selekcjonerów. To trener będzie rządził, a nie piłkarze.

– Ponoć selekcjoner już "kupił" piłkarzy tą decyzją. Oni byli rozgoryczeni tym, że Robert Lewandowski odpuścił to zgrupowanie. Potem przyleciał w ostatniej chwili na pożegnanie Kamila Grosickiego, ale tylko on wie, jak to wszystko było naprawdę zaplanowane.

– Lewandowski i media trochę przyzwyczaiły ludzi, że każdą głupotę, którą Lewandowski powie, i każde tłumaczenie, które zbudują jego doradcy, traktuje się jak objawienie boskie. Jak po pytaniu przez dziewięć sekund myśli, to dziennikarze traktują to jako coś genialnego, czytają w myślach. Są pochwały, uwielbienie. Dla mnie to jest trochę zabawne, bo po prostu gość zbierał myśli. Nie wiedział, co powiedzieć na trudne pytanie.

– Być może nie jest takim ekspertem od dobrej riposty, ale cóż...

– Też pokazał to decyzją o rezygnacji z gry w kadrze. Widać, że ta decyzja była nerwowa, infantylna, wręcz dziecinna.

– Trudno nie odnieść wrażenia, że było to działanie w afekcie, w pośpiechu.

– Znam tych ludzi i nie jestem zdziwiony, bo oni uważają, że są królami. Taką mają też komunikację ustalaną przez PR-owców. Jeśli ktoś się czuje królem, to wszystkich traktuje z góry, prawda? A ten komunikat Lewandowskiego — jakby taki trochę podlizujący się do kibiców, że są najlepsi kibice na świecie... Przecież właśnie tych wszystkich kibiców olał.

– Kibice czuli rozczarowanie już przed zgrupowaniem.

– Nie przyjeżdżając na zgrupowanie, olał kibiców. Wymyślił zmęczenie, mimo że w ostatnim meczu ligowym strzelał gole. Nie widziałem tam zmęczenia. Wiem, że on trochę uważa, że jest z innego świata. Przyjazd do Polski i gra w reprezentacji to dla niego jak kara. Ale to jest tylko myślenie jego otoczenia. W przyszłości, jak skończy grać w piłkę, będzie inaczej myślał. Zrozumie, że coś wspaniałego się skończyło. To jest coś wyjątkowego, o czym kiedyś marzył. Nie wierzył nawet, że będzie grał w reprezentacji. To były jego marzenia. Moim zdaniem podjął głupią decyzję. Zabrakło klasy, opanowania, rozsądku.

– Czy Robert Lewandowski jeszcze kiedykolwiek zagra w kadrze, pana zdaniem?

– Moim zdaniem już nie zagra w kadrze. Nie wyobrażam sobie, żeby zagrał w kadrze Michała Probierza, po tym, co się wydarzyło. To nie jest pierwszy raz, kiedy Lewandowski tak traktuje selekcjonera. Nie wyobrażam sobie, żeby kolejny selekcjoner powołał Lewandowskiego. Przede wszystkim jest to też brak szacunku do kolegów. Piłkarze go znają i myślę, że to oni są najbardziej rozczarowani. Lewandowski, jako kapitan, powinien schodzić ze statku ostatni, pomimo może jakiegoś niezadowolenia. Powinien wznieść się ponad swoje — i swojego otoczenia — wyobrażenia o kadrze. Bo oni trochę tak podchodzą do wszystkiego, jak elita podchodzi do chłopów pańszczyźnianych.

– Mocno obrazowo.

– Bo skoro się czuje jak król, to patrzy na wszystkich z góry. To jest niedobre dla relacji, dla relacji międzyludzkich między piłkarzami, gdzie wszyscy powinni być równi. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Te hasła nadal obowiązują w kadrze, w drużynach.

– Jak pan więc widzi mecz z Finlandią?

– Michał Probierz zbudował się w polskiej reprezentacji wewnątrz szatni. Umocnił się tą decyzją w piłce, w szatni, wobec piłkarzy, wobec środowiska. Widziałem trochę mecz Finlandii z Holendrami. Oni są bardzo dobrze zorganizowani w defensywie, grają dobrze z kontry, wychodzą z defensywy do ofensywy. Spodziewam się trudnego meczu, natomiast oczekuję zaangażowania, walki od pierwszej do ostatniej minuty. Brakuje mi tego od lat w tej reprezentacji. My musimy pokazać walkę, determinację i zaangażowanie. Tego mi brakowało w reprezentacji, której kapitanem był Lewandowski.