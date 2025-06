Tak nazwali Lewandowskiego w jego debiucie

Gdy Robert Lewandowski ogłaszał po zakończeniu sezonu klubowego, że nie pojawi się na czerwcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, chyba mało kto spodziewał się, że narodzi się z tego tak wielka afera. Początkowo wydawało się, że wszystko jest w porządku na linii kapitan – selekcjoner, ponieważ sam Lewandowski oświadczył, że jego decyzja została podjęta po rozmowie z Michałem Probierzem, a nikt z reprezentacji tego nie zdementował. Problemy zaczęły się jednak w piątek, 6 czerwca, gdy Lewandowski jednak przyleciał na chwilę do Polki, by pożegnać Kamila Grosickiego. Czy to wówczas wydarzyło się coś, co skłoniło Probierza do odebrania Lewandowskiemu opaski kapitańskiej? A może sam fakt, że Lewandowski jednak pojawił się w kadrze, choć chciał odpoczywać również „mentalnie” skłonił selekcjonera do takiej decyzji? Tego mamy nadzieję dowiedzieć się już niedługo od samego selekcjonera.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien zrzec się opaski!

Tymczasem warto przypomnieć, co działo się na początkach kariery Roberta Lewandowskiego. Zadebiutował on w reprezentacji Polski 10 września 2008 roku w meczu przeciwko San Marino w eliminacjach mistrzostw świata 2010. Polski zespół bardzo skromnie pokonał wówczas jedną z najsłabszych drużyn w historii piłki reprezentacyjnej 2:0, a Lewandowski... zdobył w nim jedną bramkę. Gdy kamery pokazały Lewandowskiego po strzelonym golu, w przekazie telewizyjnym popełniono zabawny błąd.

W momencie zbliżenia na Lewandowskiego pojawiła się belka z podpisem „Robert Lewandowski 20 years old defender” czyli „Robert Lewandowski 20-letni obrońca”. Co ciekawe, do dzisiaj wielu fanów i portali, zwłaszcza zagranicznych, uważa, że faktycznie najlepszy polski piłkarz zaczynał jako obrońca. Jest to oczywiście jedynie błąd podpisu i Lewandowski występował w tym meczu w formacji ofensywnej.

