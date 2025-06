Co więcej, kilkadziesiąt minut po decyzji Probierza, Robert Lewandowski poinformował, że tak długo jak selekcjonerem reprezentacji będzie Michał Probierz, były kapitan kadry nie będzie w niej grał. Jak decyzję Probierza o odebraniu opaski kapitańskiej Lewandowskiemu komentuje Jan Tomaszewski?

- Jest to prawidłowa reakcja selekcjonera reprezentacji. Lewandowski powiedział, że zmęczony jest i nie zagra w kadrze. To chyba pierwszy przypadek w światowym futbolu. A poza tym wydaje mi się, że jego przyjazd do Katowic był wymuszony. Nawet go w szpalerze dla Grosickiego nie było. Jeszcze raz podkreślam, jeśli Robert chce grać w reprezentacji Polski, to nie może wybierać sobie spotkań, w których on będzie grał albo nie będzie grał – podkreśla Tomaszewski.

Konflikt na linii Probierz – Lewandowski zakończył się prawdziwą burzą w reprezentacji Polski. Tomaszewski ma nadzieję, że sytuacja z czasem się unormuje.

Lewandowski pozbawiony opaski! Kamil Glik zareagował w szokujący sposób. Kibice zrównali go z ziemią

- Ja byłem, zdumiony i oburzony tym postępowaniem Lewandowskiego. Gdybym ja był w zespole, wnioskowałbym o to, żeby mu odebrać opaskę. Bo takie zachowanie skłóca się zespół. Zespół o niczym innym nie rozmawia, tylko właśnie o tym, że on sobie wybiera mecze. To jest psucie atmosfery w zespole. Moim zdaniem reakcja Michała Probierza jest prawidłowa i temat został skończony – zaznacza Tomaszewski.

Lewandowski poinformował, że dopóki selekcjonerem reprezentacji Polski będzie Michał Probierz, w drużynie narodowej nie zagra.

- Nie ma przymusu gry w reprezentacji Polski – uważa Tomaszewski. - Robert bardzo dużo zrobił dla reprezentacji Polski i dla polskiej piłki. Jest najlepszym piłkarzem w historii polskiej piłki, jest jednym z najlepszych aktualnie piłkarzy świata. Ale jeszcze raz powtarzam, tu nie chodziło o o Roberta zawodnika, ale o Roberta człowieka. Kapitana i piłkarza, który czuje się z drużyną związany. Ta sytuacja jest nauczką, to jest przecięcie wrzodu, który w reprezentacji narastał – kończy Tomaszewski.

Robert Lewandowski traci opaskę kapitana. Szokujący komunikat PZPN! Wiemy, kto go zastąpi

QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania! Pytanie 1 z 10 Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego? Alicja Stefania Henryka Iwona Następne pytanie