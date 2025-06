Marcin Najman ostro o Robercie Lewandowskim. Nie pozostawił złudzeń

W niedzielny wieczór wybuchła wielka afera wokół Roberta Lewandowskiego! Po tym, jak Michał Probierz poinformował o odebraniu mu opaski kapitana reprezentacji Polski, „Lewy” odpowiedział rezygnacją z gry w kadrze, dopóki szkoleniowcem będzie Probierz. Sprawę komentuje w mediach społecznościowych mnóstwo osób, między innymi król polskich freak-fightów Marcin Najman.

- Gra w reprezentacji Polski to zaszczyt i honor. Nie kupuję tłumaczenia Roberta Lewandowskiego o jakimś braku zaufaniu do trenera. Zaufanie to trzeba mieć do żony, a zamiast filozofować trzeba grać! Dla reprezentacji swojego Kraju jakieś k... fochy trzeba schować w kieszeń! - napisał na portalu „X” Marcin Najman.

Jan Tomaszewski: Robert Lewandowski powinien zrzec się opaski!

Takiej bomby w polskiej piłce nie było już dawno. Najpierw do pieca dorzucił Michał Probierz, zabierając opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu, a potem jeszcze większą petardą odpowiedział Robert Lewandowski. Gwiazdor Barcelony nie zagra w kadrze, dopóki jej trenerem będzie Probierz.

Całą sprawę w mediach społecznościowych postanowił skomentować również Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji.

- Jest to prawidłowa reakcja selekcjonera reprezentacji. Lewandowski powiedział, że zmęczony jest i nie zagra w kadrze. To chyba pierwszy przypadek w światowym futbolu. A poza tym wydaje mi się, że jego przyjazd do Katowic był wymuszony. Nawet go w szpalerze dla Grosickiego nie było. Jeszcze raz podkreślam, jeśli Robert chce grać w reprezentacji Polski, to nie może wybierać sobie spotkań, w których on będzie grał albo nie będzie grał – podkreśla Tomaszewski.

