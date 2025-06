Kontuzje Zielińskiego i Szymańskiego stawiają pod znakiem zapytania ich występ. Czy Probierz znajdzie rozwiązanie?

Spis treści

Z powodu kontuzji łydki, Zieliński opuścił marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski i rozegrane wówczas spotkania z Litwą i Maltą. W końcówce sezonu ligowego wrócił jednak na murawę, występując m.in. w półfinałowych spotkaniach Ligi Mistrzów z Barceloną. Zabrakło go jednak w wieńczącym rozgrywki ligowe meczu z Como. Nie podniósł się także z ławki w wielkim finale Champions League z Paris St. Germain, sromotnie przegranym przez mediolańczyków 0:5.

Zieliński przyjechał jednak do Katowic na zgrupowanie poprzedzające piątkowe starcie z Mołdawią oraz nadchodzący wspomniany bój o punkty z Finami. - Piotrek normalnie trenuje. Wszystko w porządku z jego zdrowiem i jest gotowy na występ w obu najbliższych meczach – zapowiadał Michał Probierz w przeddzień starcia na Stadionie Śląskim. Zieliński miał przejąć kapitańską opaskę od kończącego karierę Kamila Grosickiego.

Pełna zaskoczenie: Zieliński nie zagrał z Mołdawią

24 godziny później z polskiego sztabu popłynął jednak zaskakujący komunikat. - Piotrek nie może grać i nie będzie grał. Nie wejdzie nawet z ławki - przekazał Michał Probierz w piątkowe przedpołudnie. „Zielek” pojawił się w meczowym protokole i wśród graczy rezerwowych, ale całe spotkanie z Mołdawianami obejrzał z ławki.

Na pomeczowej konferencji selekcjoner Biało-Czerwonych nie rozwodził się specjalnie nad zdrowiem gracza Interu. - Wierzę, że przeciwko Finlandii zagra – mówił krótko. Przy okazji odnotowywał jednak, że urazów nabawili się także dwaj inni podstawowi (by nie rzec: kluczowi) kadrowicze.

Uraz Szymańskiego budzi niepokój

- Jestem zły, bo nie tak sobie wyobrażaliśmy też zmiany. Janek Bednarek i Sebastian Szymański mieli nie schodzić w przerwie - wyznał Probierz w TVP Sport. W kontekście wcześniejszych informacji o dolegliwościach Zielińskiego, duży niepokój u kibiców budziły zwłaszcza wieści o urazie pomocnika Fenerbahce.

Sztab medyczny walczy o Zielińskiego i Szymańskiego

W niedzielę Biało-Czerwoni mieli ostatni przed odlotem do Finlandii trening na Arenie Katowice. Razem z grupą w rozruchu wzięli udział Bednarek i Zieliński, ale fanów nie uspokoił późniejszy komunikat sztabu medycznego, opublikowany w serwisie „Łączy nas piłka”. – Piotr Zieliński i Sebastian Szymański zmagają się z niewielkimi, lecz stawiającymi pod znakiem zapytania ich występ w meczu z Finlandią, urazami mięśniowymi – komunikat cytuje słowa lekarza kadry, Jacka Jaroszewskiego.

- W niedzielę brali udział w indywidualnym treningu na niskich obciążeniach – dodawał Jaroszewski. - Cały sztab medyczny kadry narodowej intensywnie pracuje nad doprowadzeniem Piotra i Sebastiana do pełnej dyspozycji, by obaj byli w Helsinkach do dyspozycji selekcjonera Michała Probierza – zapewniał.

Finlandia – Polska: gdzie i kiedy oglądać mecz?

Cała trójka kontuzjowanych odleciała z zespołem do stolicy Finlandii, co pozwala fanom mieć nadzieję na to, że zobaczymy ich na murawie. Początek meczu eliminacji MŚ 2026 Finlandia – Polska w Helsinkach we wtorek o godz. 20.45. Transmisja w TVP 1 i TVP Sport.

Ruszamy do Finlandii! ✈️🇫🇮 pic.twitter.com/kybBY5TMNk— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 8, 2025