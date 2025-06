Anna Lewandowska udostępniła dwie rolki na Instagramie w sprawie męża

Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej przez Michała Probierza w niedzielę wieczorem, 8 czerwca, na dwa dni przed meczem z Finlandią (w którym Lewandowski i tak by nie zagrał, ponieważ nie ma go na zgrupowaniu – a decyzję tę podjął, jak oświadczył, w porozumieniu z selekcjonerem). Lewandowski kilkadziesiąt minut później zareagował na to bardzo stanowczo, ponieważ zakomunikował, że w kadrze nie zagra, dopóki jest w niej Michał Probierz, a jednym z argumentów była „utrata zaufania do selekcjonera”. Decyzja i słowa te brzmią jednak niezwykle ciekawie w świetle informacji napływających do nas z otoczenia prezesa PZPN, ponieważ to... piłkarze mieli nalegać na Probierza, by odebrał opaskę Lewandowskiemu!

Lewandowski zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Jest komunikat byłego kapitana kadry!

W takiej sytuacji Lewandowskiemu może być trudno wrócić do kadry. Jednak nawet zanim pojawiły się takie informacje, to sama decyzja polskiego piłkarza rezygnującego z gry, dopóki selekcjonerem jest Probierz, wywoływała masę emocji i komentarzy. Jak się okazuje, publicznie zareagowała na to również Anna Lewandowska. Jeśli jednak kibice spodziewali się jakichś wielkich słów wsparcia dla Roberta Lewandowskiego od jego żony, to mogą być nieco zmieszani tym, co zobaczą na jej profilu.

Anna Lewandowska na swoim profilu na Instagramie udostępniła w sprawie swojego męża dwie rolki. Jedna z nich była kopią tego, co udostępnił Robert Lewandowski w swoich profilach w mediach społecznościowych, a druga... przekazaniem dokładnie takiej samej informacji, zaczerpniętej jednak ze strony bezużyteczna.pl. Lewandowska nie dodała żadnego komentarza, nawet jednej emotikonki, która mogłaby być za ten komentarz uważana. Jaki cel był w podaniu dwa razy tej samej informacji bez żadnej dodatkowej treści? Trudno powiedzieć.

